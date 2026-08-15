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Първи успех за България на "Словения Бол"

  • 15 авг 2026 | 02:40
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Първи успех за България на "Словения Бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години постигна първи успех на турнира "Словения Бол". В Словени градец тимът, воден от треньорите Николай Николов и Милен Костов, се наложи над Словения със 101:96 в среща от група "А" на състезанието.

Така българите записаха баланс 1-2 в груповата фаза, а утре (15 август) от 10:30 часа ще излязат срещу Румъния в мач за разпределение на местата от пето до осмо в крайното класиране.

Националите изиграха страхотна първа част, след която водеха с 39:27. До почивката те държаха контрола върху срещата и имаха аванс от 56:45.

След паузата словенците реализираха 32 точки в третия период и обърнаха до 77:73 в своя полза, но в последната четвърт добри изяви на Димитър Гавалюгов, Рони Муса и Александър Попов допринесоха за успеха на България със 101:96.

Димитър Гавалюгов бе най-резултатен с 25 точки. Даян Симеонов и Рони Муса (5 борби) отбелязаха по 14 точки, а Александър Попов завърши с 10 точки и 9 борби.

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