Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Минесота изважда номер 21 от употреба в чест на Кевин Гарнет

Минесота изважда номер 21 от употреба в чест на Кевин Гарнет

  • 15 авг 2026 | 01:20
  • 166
  • 1
Минесота изважда номер 21 от употреба в чест на Кевин Гарнет

Баскетболният Минесота Тимбърулвс ще извади от употреба екипа с номер 21 на члена на Залата на славата Кевин Гарнет след мача срещу Бостън Селтикс през идния сезон 2026/2027.

От отбора обявиха, че церемонията ще се проведе след двубоя в Target Center на 28 февруари 2027 г. срещу Селтикс, които изтеглиха от употреба потника на Гарнет през 2022 г.

Кевин Гарнет ще стане едва вторият баскетболист в 37-годишната история на Минесота, чийто номер е изваден от употреба, след покойния Малик Сийли - близък приятел и съотборник на Гарнет, който загина в автомобилна катастрофа през 2000 г.

50-годишният бивш баскетболист спечели наградата за Най-полезен играч в НБА за сезон 2003/2004, когато изведе Тимбърулвс до финалите на Западната конференция. След като игра първите 12 години от кариерата си за Минесота, той премина в Бостън през 2007 г. и спечели титла от Националната баскетболна асоциация през първия си сезон там.

Кевин Гарнет се върна в Минесота през 2015 година и игра последния от своите 21 сезона в лигата с екипа на тима.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Националките до 16 години загубиха от Полша

Националките до 16 години загубиха от Полша

  • 14 авг 2026 | 17:34
  • 576
  • 0
Националите до 16 години победиха Украйна на Европейското

Националите до 16 години победиха Украйна на Европейското

  • 14 авг 2026 | 17:28
  • 1459
  • 0
Българският баскетбол загуби още една светла личност

Българският баскетбол загуби още една светла личност

  • 14 авг 2026 | 15:17
  • 2851
  • 0
Брадли Бийл ще играе за Лос Анджелис Клипърс и през следващия сезон в НБА

Брадли Бийл ще играе за Лос Анджелис Клипърс и през следващия сезон в НБА

  • 14 авг 2026 | 11:07
  • 777
  • 0
Ямбол обяви ново американско попълнение

Ямбол обяви ново американско попълнение

  • 14 авг 2026 | 11:01
  • 686
  • 0
Венцислав Великов сред съдиите на Световното първенство за жени

Венцислав Великов сред съдиите на Световното първенство за жени

  • 13 авг 2026 | 22:01
  • 1988
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 26175
  • 127
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 28522
  • 28
Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 49516
  • 211
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

  • 14 авг 2026 | 22:15
  • 7002
  • 15
Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 21:24
  • 17408
  • 50
Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

  • 14 авг 2026 | 20:38
  • 12294
  • 20