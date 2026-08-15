Минесота изважда номер 21 от употреба в чест на Кевин Гарнет

Баскетболният Минесота Тимбърулвс ще извади от употреба екипа с номер 21 на члена на Залата на славата Кевин Гарнет след мача срещу Бостън Селтикс през идния сезон 2026/2027.

От отбора обявиха, че церемонията ще се проведе след двубоя в Target Center на 28 февруари 2027 г. срещу Селтикс, които изтеглиха от употреба потника на Гарнет през 2022 г.

Кевин Гарнет ще стане едва вторият баскетболист в 37-годишната история на Минесота, чийто номер е изваден от употреба, след покойния Малик Сийли - близък приятел и съотборник на Гарнет, който загина в автомобилна катастрофа през 2000 г.

50-годишният бивш баскетболист спечели наградата за Най-полезен играч в НБА за сезон 2003/2004, когато изведе Тимбърулвс до финалите на Западната конференция. След като игра първите 12 години от кариерата си за Минесота, той премина в Бостън през 2007 г. и спечели титла от Националната баскетболна асоциация през първия си сезон там.

Кевин Гарнет се върна в Минесота през 2015 година и игра последния от своите 21 сезона в лигата с екипа на тима.

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