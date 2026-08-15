Три отбора се целят в Клей Томпсън, ето кои са

Бъдещето на Клей Томпсън в Далас Маверикс остава несигурно, като три отбора се очертават като потенциални дестинации за ветерана-стрелец.

Според Брет Сийгъл от "КлъчПойнтс", Маями Хийт, Лос Анджелис Лейкърс и Голдън Стейт Уориърс имат известно ниво на интерес към Томпсън, докато Далас продължава да проучва пазара за размяна.

Томпсън навлиза в последната година от договора си на стойност 17,5 милиона долара.

Сийгъл обаче съобщава, че до този момент не са водени задълбочени разговори за размяна.

Сред заинтересованите отбори Маями се очертава като най-мотивираният да привлече Томпсън. След като придобиха Янис Адетокунбо по-рано през извънсезонния период, "Горещите" продължават да търсят реализатор и стрелец по периметъра около новата си суперзвезда.

Тъй като Брадли Бийл вече не е наличен, Томпсън се е превърнал в основната оставаща цел на Маями.

Съществуват обаче финансови усложнения. Хийт разполагат с приблизително 10,6 милиона долара преди да достигнат първия праг на тавана на заплатите и все още притежават 8,9 милиона долара от своето изключение на средно ниво.

Това прави прекратяването на договора най-лесният път за Маями. Ако Томпсън стане свободен агент, Хийт биха могли да му предложат по-голямата част или дори цялото си оставащо изключение на средно ниво.

Но този сценарий не изглежда непосредствен.

Според Сийгъл Томпсън не се е обръщал към Далас за прекратяване на договора, докато Маверикс в момента нямат интерес просто да го оставят да си тръгне. Вместо това Далас иска да използва изтичащия му договор на стойност 17,5 милиона долара в сделка, която би донесла нещо ценно в замяна, потенциално включително и избор от втория кръг на драфта.

Лейкърс са друг отбор, който продължава да следи Томпсън. Лос Анджелис преследваше петкратния участник в Мача на звездите, когато той стана свободен агент през 2024 г., и се смяташе за един от финалистите, преди Томпсън в крайна сметка да избере Далас.

Връзката се простира и извън баскетбола. Томпсън е роден в Лос Анджелис и е останал отворен към възможността да се завърне в Южна Калифорния. Баща му Майкъл Томпсън прекарва пет сезона с Лейкърс и печели две шампионски титли с франчайза.

Преминаване в Лос Анджелис би събрало отново Томпсън с Лука Дончич, след като двамата играха заедно в Далас.

Завръщане в Голдън Стейт също остава възможно при подходящи обстоятелства. Според Сийгъл източници от отбора на Уориърс са посочили, че Томпсън ще бъде посрещнат "с отворени обятия", ако успее да си осигури прекратяване на договора с Мавс и стане свободен агент.

Томпсън прекара първите 13 сезона от кариерата си в НБА с Голдън Стейт, формирайки едната половина от "Сплаш Брадърс" заедно със Стеф Къри и помагайки на франчайза да спечели четири шампионски титли на НБА.

Интересът на Уориърс обаче изглежда по-скоро зависи от това Томпсън да стане свободен агент, отколкото от осъществяването на размяна.

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Снимки: Gettyimages