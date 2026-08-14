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  3. Националите до 16 години победиха Украйна на Европейското

Националите до 16 години победиха Украйна на Европейското

  • 14 авг 2026 | 17:28
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Националите до 16 години победиха Украйна на Европейското

Националният тим на България по баскетбол за момчета до 16 години се наложи над Украйна със 78:73 (13:22, 25:12, 22:15, 18:24) в двубой за разпределение на местата от 13-о до 16-о на Европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Република Северна Македония.

Така българите ще излязат утре (15 август) в битка за 13-ата позиция в крайното класиране срещу победителя от мача между домакините и Унгария, който предстои по-късно днес.

Съставите на България и Украйна изиграха оспорван сблъсък, в който украинците започнаха по-добре, но до почивката националите обърнаха за 38:34 в своя полза. Те направиха по-силна трета част и преди последните 10 минути имаха аванс 60:49, като до края не изпуснаха водачеството.

Най-резултатен за успеха беше Илиян Пенков с 14 точки и 7 борби. Марин Йошовски допринесе с 13 точки, 2 борби и 5 асистенции, Никола Тодоров завърши с 12 точки и 2 борби, а Борис Цоков се отчете с 11 точки, 6 борби и 8 асистенции.

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