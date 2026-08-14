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Селби напомни за най-добрите си години

  • 14 авг 2026 | 19:09
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Селби напомни за най-добрите си години

Великият Марк Селби напомни за най-добрите си години, след като разгроми Нийл Робъртсън с 6:1 на China Open и достигна до своя 70-и полуфинал в ранкинг турнир. През този сезон Селби играе с нова щека, след като се раздели с онази, която използваше в продължение на 20 години.

Промяната му даде нов импулс и четирикратният шампион в „Крусибъл“ демонстрира превъзходна форма през тази седмица в Тайюан, като загуби само пет фрейма в трите си мача. В съботния полуфинал той ще се изправи срещу Стюарт Бингам или Джан Анда. Веселяка от Лестър е само на две победи от това да стане първият играч, печелил China Open четири пъти. След него е Марк Уилямс с три титли.

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„Смятам, че играх почти безгрешен снукър“, заяви 43-годишният Селби, който направи два сенчъри брейка и още четири серии над 50 точки. „Играх страхотно, бях уверен, удрях добре топката и реализирах много точки. Ако играя по този начин, мога да се противопоставя на всеки.“

Резултатът означава, че битката за първото място в световната ранглиста в края на месеца ще бъде решена на Wuhan Open. В момента Джао Синтонг има минимално предимство пред Робъртсън, а У Идзъ, Джъд Тръмп и евентуално Селби – ако спечели титлата тази седмица – също остават в надпреварата. Деветият в света Селби преследва първата си ранкинг титла след UK Championship през декември миналата година. Това би било общо 26-ото му ранкинг отличие, с което ще се изравни с Робъртсън във вечната класация.

Селби доминираше в първите три фрейма с брейкове от 56, 114 и 85 точки. Робъртсън получи възможност в четвъртия, но отбеляза само 28, преди да пререже прекалено тънко червена към средния джоб и разочаровано да замахне с ръка във въздуха. Серия от 51 даде предимство на Селби, а по-късно той реализира предпоследната червена от далечно разстояние, за да увеличи аванса си на 4:0. След почивката Робъртсън отговори с брейк от 122, но Селби веднага му отвърна с пълно разчистване от 137 точки за 5:1, а след това подпечата победата със серия от 97.

„Вчерашната победа над Кайрън (Уилсън с 6:1) беше много важна за мен и ми даде голяма увереност преди днешния мач“, добави Селби. „Всеки спортист от най-високо ниво ще ви каже, че увереността е всичко. Все още има два-три удара със страничен ефект, с които трябва да свикна при новата щека, но тя много ми харесва. Люис (Робъртс) от Stamford Cues изработи старата ми щека, с която играх 20 години, а сега ми направи друга, която е също толкова добра, ако не и по-добра.

В турнира остават още четирима играчи от най-висока класа, всеки от които е напълно способен да спечели титлата. Не мисля за това, че Нийл и Шон Мърфи отпаднаха, защото ако утре не се представя добре, ще загубя. Ако обаче се доближа до нивото, което показах днес, ще имам шанс.“

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