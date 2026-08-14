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Имаме си нов "убиец на гиганти"

  • 14 авг 2026 | 13:26
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Имаме си нов "убиец на гиганти"

Нопон Саенкам продължи сензационното си представяне на China Open. След победите си над Джъд Тръмп и Рони О’Съливан той надигра и Шон Мърфи с 6:4, за да се класира за полуфиналите.

Заемащият 45-о място в света Саенкам определи тази седмица като най-добрата в кариерата си досега, след като отстрани трима състезатели с общо 85 ранкинг титли. Тайландецът достигна до своя седми ранкинг полуфинал, в който в събота ще се изправи срещу Джоу Юелун или Дейвид Гилбърт. Саенкам има един достигнат ранкинг финал – на Scottish Open през 2023 година, когато остана втори след Гари Уилсън, но представянето му тази седмица е нов връх в кариерата на 34-годишния състезател.

Той вече си гарантира 50 000 паунда – най-голямата сума, която е печелил от участието си в турнир. Саенкам получи същата сума и за реализирания максимален брейк от 147 точки на Saudi Arabia Snooker Masters през 2024 година. Той със сигурност ще се изкачи с поне 11 позиции в световната ранглиста на Johnstone’s Paint, а при спечелване на първата награда от 250 000 паунда може да влезе в топ 20. Това би го превърнало и в третия тайландец с ранкинг титла след Джеймс Уатана и Тепчая Ун-Ну.

Саенкам спечели откриващия фрейм с брейк от 81 точки, след което Мърфи изравни с поредици от 51 и 47. В третия фрейм Саенкам водеше с 47:43, когато пропусна трудна черна при опит да се пласира за жълтата. Мърфи се възползва и поведе с 2:1. Разпокъсаният четвърти фрейм отиде на сметката на Саенкам, а в следващия той направи брейк от 58 и излезе напред с 3:2.

В шестия фрейм Мърфи изоставаше с 26:59, но направи отлично разчистване от 50 точки и отново изравни резултата. Съперникът му си върна водачеството с брейк от 67. В осмия фрейм Мърфи водеше с 33 точки, когато предприе рискована атака по последната червена покрай дългия борд. Топката обаче остана на ръба на джоба, а Саенкам запази самообладание и разчисти масата за 5:3.

Тайландецът получи първата си възможност да спечели мача в следващия фрейм, но при изоставане с 24:46 пропусна сравнително лесна червена към горния джоб и Мърфи се възползва.

Финалистът от „Крусибъл“ обаче допусна грешка в сейфти размяната в началото на десетия фрейм и този път Саенкам го наказа с решаващ за победата брейк от 85 точки.

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