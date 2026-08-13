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Продължава сушата на Рони О'Съливан

  • 13 авг 2026 | 09:44
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Продължава сушата на Рони О'Съливан

29-месечният период на Рони О’Съливан без титла продължи, след като той остана „на тайландски сухо“ след поражение с 4:6 от Нопон Саенкам в осминафиналите на Откритото първенство на Китай. О’Съливан определи себе си като „просто много слаб играч в момента“, след като пропиля аванс от 3:1 и загуби пет от последните шест фрейма. 50-годишният англичанин не е печелил трофей от World Masters of Snooker в Рияд през 2024 година.

Поставеният под №45 в света Саенкам вече отстрани световния №1 Джъд Тръмп и смятания за най-велик за всички времена О’Съливан през тази седмица. Така той се класира за четвъртфиналите, където в петък ще срещне Шон Мърфи. 34-годишният тайландец никога не е печелил ранкинг титла, но мечтае тази седмица в Тайюен да стигне докрай и да заслужи голямата награда от 250 000 паунда.

След като си размениха първите два фрейма, О’Съливан спечели третия след връщане на черната топка на масата, а в четвъртия направи брейк от 95 точки. След почивката обаче развоят на мача се промени. Саенкам спечели четири поредни партии с най-висок брейк от 88 и поведе с 5:3. Серия от 77 точки позволи на О’Съливан да вземе деветия фрейм. Той получи ранен шанс и в десетия, но нямаше късмет – при брейк от 10 точки вкара синята, разби групата червени топки и бялата попадна в джоб.

Саенкам реализира 47 точки, но фреймът отново стана равностоен, след като О’Съливан направи трите необходими му снукъра. Англичанинът обаче пропусна трудната последна розова, а съперникът му я вкара в един от горните ъглови джобове.

„Чувствам се много щастлив, че победих Рони“, заяви Саенкам. „Трябва много да благодаря на моя треньор Питър Ебдън. Той ми помага, когато играя срещу най-добрите или съм подложен на голямо напрежение. Помага ми да се контролирам. Когато изоставах с 1:3, вече бях допуснал няколко грешки. Обикновено, когато изпитвам трудности, не успявам да се възстановя след това. Питър обаче ми помогна и ме научи как да говоря със себе си, когато направя нещо неправилно. Когато вкарах последната розова топка, си казах: „Все още съм тук!“ Имам голямо самочувствие, просто се наслаждавам на играта и запазвам спокойствие. Всичко може да се случи.“

О’Съливан заяви: „Просто съм много слаб. Твърде много лоши удари, слаби фреймове и глупави грешки. Играя така от четири години, така че вече съм свикнал, но е разочароващо. Не искам да омаловажавам представянето на Нопон. Той изигра наистина добър мач и удря топката много уверено. В момента просто съм много слаб играч по снукър. Толкова е просто.“

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