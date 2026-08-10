Нийл Робъртсън: Не съм си поставял цел да съм номер 1

Защитаващият титлата си Нийл Робъртсън се класира без особени затруднения за осминафиналите на Откритото първенство на Китай след победа с 6:3 над Чан Бинюй. Австралиецът се надява да завърши настоящата серия от турнири в Далечния изток с поне един трофей. Робъртсън и още няколко играчи останаха в Китай след неотдавнашния Шанхай Мастърс, вместо да се подлагат на предизвикателството да пътуват до Великобритания и след това отново да се връщат в Азия.

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„Подготовката ми премина наистина добре“, заяви той. „Аз, Шон Мърфи, Бари Хоукинс и Марк Селби останахме в Шанхай, а след това заедно заминахме за Пекин, за да запазим аклиматизацията си към часовата разлика. Благодарение на това спя много добре и тренирам усилено всеки ден. Не приемам престоя си тук като почивка. Радвам се, че усилията ми дават резултат. Ще бъдем тук дълго време, затова искам да се възползвам максимално.“

Австралиецът спечели последното издание на турнира през 2019 година, а преди това вдигна трофея и през 2013-а. Сега той преследва трета титла в надпреварата в Тайюен, чийто общ награден фонд е 1,2 милиона паунда. В днешния мач Робъртсън поведе с 5:0, но позволи на съперника си да намали до 5:3. В крайна сметка той успя да затвори двубоя и си осигури среща във втория кръг с китаеца Съ Дзяхуей, който разгроми Дзян Дзюн с 6:0.

Заемащият второ място в световната ранглиста Робъртсън е сред основните претенденти за лидерската позиция, която Джъд Тръмп може да загуби след Откритото първенство на Ухан по-късно този месец. Ако австралиецът спечели голямата награда от 250 000 паунда в Тайюен, ще се приближи до завръщане на върха в ранглистата за първи път от 2015 година.

Бившият световен шампион изостана с 0:43 в първия фрейм, но успя да го спечели след битка по цветните топки. След това вдигна оборотите и с брейкове от 72, 114 и 77 точки увеличи преднината си на 5:0.

Чан отвърна със серии от 86, 63 и 65 точки и спечели следващите три фрейма. В деветата партия обаче 44-годишният Робъртсън сложи край на двубоя с брейкове от 38 и 43 точки.

„В момента Чан е съперникът, срещу когото не искаш да играеш“, допълни Робъртсън. „Спомням си как се чувствах, когато пробивах през квалификациите – усещането е почти като да си непобедим. Той направи толкова много сенчъри брейкове през този сезон и постоянно трупа големи серии.

Невероятно е да го гледаш. Аз не гледам чак толкова много снукър, но когато той играе, включвам телевизора. Със сигурност е пристигнал тук с много високо самочувствие. Бях изключително концентриран и играх много добре до 5:0. В последния фрейм вкарах няколко много важни топки, защото не исках резултатът да стане 5:4.

Тайюен е невероятен град, а времето тук е по-приятно, отколкото беше в Шанхай. Условията за игра са изключителни – вероятно най-добрите, които някога съм виждал в Китай. Подредбата с две телевизионни маси също е чудесна. Не съм си поставял за цел да стана номер едно в света. Джъд имаше толкова голяма преднина толкова дълго време, че първото място изобщо не беше в полезрението на останалите. Сега предстои да отпаднат точките, които спечели в Саудитска Арабия преди две години. На мен същото ще ми се случи през следващия сезон. Ако първото място стане достижимо, ще се опитам да го спечеля. Засега обаче просто искам да продължа добрата си серия и да играя силно.“

Миналият сезон беше разочароващ за Съ Дзяхуей, който достигна само до два четвъртфинала в ранкинг турнири. Той е застрашен да изпадне от първите 16 в света до края на месеца, така че силно представяне през тази седмица значително би подобрило позицията му. Днес 24-годишният китаец постигна убедителна победа, като най-добрите му брейкове бяха от 56 и 66 точки.

„Не изпитвам никакво напрежение“, заяви Съ. „Последните ми резултати не са достатъчно добри за място в Топ 16. Ако изпадна от първите 16, това всъщност може да се окаже нещо положително. Така ще мога да установя слабостите си и да се принудя да работя още по-усилено, за да се подобря.

„Имам чувството, че играя доста добре в тренировките, но не и в официалните мачове. Надявам се да преодолея тези проблеми и да подобря способността си да се приспособявам към различните ситуации. В сравнение с по-опитните състезатели смятам, че ние, по-младите играчи, не сме толкова добри в тактическо отношение. Не притежаваме и тяхната способност да водят битка в заключителните етапи на фреймовете. Не съм толкова точен, колкото У Идзъ или Джао Синтун, но правя всичко възможно да се уча от тях. Просто трябва да използвам максимално собствените си силни страни.

След мача ми срещу У Идзъ в Шанхай усетих, че той действително се е развил много по-бързо от мен. Може би имах известен късмет, че достигнах до полуфиналите на Световното първенство през 2023 година, но тогава психиката ми беше много по-слаба. По онова време бях около 70-о или 80-о място в света и от психологическа гледна точка ми беше трудно да се справя със ситуацията.“

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