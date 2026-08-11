Бингам спечели срещу Хигинс в Китай

Повече от 27 години след първия им сблъсък в тура, Стюърт Бингам обърна мача от 1:3 до 6:4 срещу Джон Хигинс, за да се класира за осминафиналите на China Open в Тайюан. Бившите световни шампиони се срещат за първи път на Welsh Open през 1999 г. и днес общият им професионален опит възлиза на 65 години.

Хигинс бе спечелил последните им шест двубоя, но този път един от най-великите играчи за всички времена допусна твърде много грешки след паузата и Бингам се възползва, за да си уреди сблъсък с Хосеин Вафаей в четвъртък. На 50-годишна възраст Бингам остава претендент за титли, след като през последните два сезона стигна до финалите на Shoot Out и World Grand Prix, както и до полуфиналите в „Крусибъл“ през 2024 г. Той се надява, че тази седмица може да му донесе първи трофей след Masters през 2020 г.

Изоставайки с 1:3, англичанинът Бингам направи серия от 55 точки, за да вземе петия фрейм, а след това излезе победител от оспорвания и напрегнат шести фрейм, продължил 42 минути, за да изравни до 3:3. Хигинс си върна преднината с брейк от 66 точки, но не успя да отбележи нито една точка в следващите два фрейма, докато световният номер 21 Бингам реализира серии от 80 и 140 точки, за да поведе с 5:4. Шотландецът Хигинс имаше шансове да вкара мача в решаващ фрейм, но не се възползва. В крайна сметка Бингам изтръгна необходимия му снукър по последната червена топка, след което направи отлично разчистване от 34 точки за победата.

„На моменти днес играх добре. Чувствах се комфортно край масата, имайки предвид, че от известно време не бях играл на основната маса“, каза Бингам, който е четирикратен четвъртфиналист в този турнир. „Джон е легенда в този спорт. Мачовете срещу него винаги са трудни – той има причина за всеки един изигран удар и това е нещо, което трябваше да науча през годините.

Просто е страхотно да разделям масата с него, а и нямам много победи срещу него в миналото. Все още се наслаждавам на тренировките. Последните два сезона бяха трудни, но все още вярвам, че съм един от най-добрите играчи в тура. Вярвам, че играта ми е на ниво и че все още имам какво да покажа.“

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