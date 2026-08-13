Нийл Робъртсън: Щом Рони още се труди толкова много, значи трябва и аз

Нийл Робъртсън направи още една крачка към това да стане световен №1 за първи път от 2015 година, след като победи Съ Дзяхуей с 6:2 и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Китай. Робъртсън спечели този турнир при последното му провеждане през 2019 година, а сега е само на три победи от това да защити трофея и да заслужи голямата награда от 250 000 паунда в Тайюен. В петък той ще се изправи срещу Марк Селби или Кайрън Уилсън в своя 93-ти ранкинг четвъртфинал.

Джъд Тръмп със сигурност ще остане начело на световната ранглиста до края на Wuhan Open по-късно този месец. Ако обаче Робъртсън спечели титлата през тази седмица, тогава със сигурност ще измести Тръмп от първото място.

„Начинът, по който е устроен животът ми – имам семейство и искам да прекарвам възможно най-много време с близките си – означава, че невинаги участвам във всеки един турнир“, заяви австралиецът, чиято последна ранкинг титла дойде на Saudi Arabia Snooker Masters преди една година. „През последните две години обаче съм много постоянен и спечелих някои големи титли. Това ме постави в позиция, от която мога да стигна до първото място. Щом участвам в битката, мога и да опитам да го постигна.

Днешният мач беше почти съвършен за мен. Трупах много точки, когато получавах възможност, запазвах търпение и се придържах към плана си. Сейфти играта ми определено беше ключът, защото Съ е изключително опасен при дългите удари. Именно върху това бях съсредоточен днес.

Продължава сушата на Рони О'Съливан

Чувствам се фантастично край масата. Едва ли бих могъл да удрям топката много по-добре. Тренирам изключително усилено, откакто загубих в Шанхай. Онзи ден наблюдавах Рони О’Съливан на тренировъчната маса. Той остана там три часа и половина, а аз бях на съседната маса. Казах си, че щом той продължава да полага толкова много труд на 50-годишна възраст, тогава и аз трябва да го правя.

Чувствам, че направих всичко както трябва за това пътуване и е приятно усилията ми да дават резултат. Всеки водещ състезател ще ви каже, че ако спечелите турнир в началото на сезона, до голяма степен си гарантирате място в сериите Players Series. Аз имам добри показатели при печеленето на турнири в началото на сезона.“

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