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Нийл Робъртсън: Щом Рони още се труди толкова много, значи трябва и аз

  • 13 авг 2026 | 15:32
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Нийл Робъртсън: Щом Рони още се труди толкова много, значи трябва и аз

Нийл Робъртсън направи още една крачка към това да стане световен №1 за първи път от 2015 година, след като победи Съ Дзяхуей с 6:2 и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Китай. Робъртсън спечели този турнир при последното му провеждане през 2019 година, а сега е само на три победи от това да защити трофея и да заслужи голямата награда от 250 000 паунда в Тайюен. В петък той ще се изправи срещу Марк Селби или Кайрън Уилсън в своя 93-ти ранкинг четвъртфинал.

Джъд Тръмп със сигурност ще остане начело на световната ранглиста до края на Wuhan Open по-късно този месец. Ако обаче Робъртсън спечели титлата през тази седмица, тогава със сигурност ще измести Тръмп от първото място.

„Начинът, по който е устроен животът ми – имам семейство и искам да прекарвам възможно най-много време с близките си – означава, че невинаги участвам във всеки един турнир“, заяви австралиецът, чиято последна ранкинг титла дойде на Saudi Arabia Snooker Masters преди една година. „През последните две години обаче съм много постоянен и спечелих някои големи титли. Това ме постави в позиция, от която мога да стигна до първото място. Щом участвам в битката, мога и да опитам да го постигна.

Днешният мач беше почти съвършен за мен. Трупах много точки, когато получавах възможност, запазвах търпение и се придържах към плана си. Сейфти играта ми определено беше ключът, защото Съ е изключително опасен при дългите удари. Именно върху това бях съсредоточен днес.

Продължава сушата на Рони О'Съливан
Продължава сушата на Рони О'Съливан

Чувствам се фантастично край масата. Едва ли бих могъл да удрям топката много по-добре. Тренирам изключително усилено, откакто загубих в Шанхай. Онзи ден наблюдавах Рони О’Съливан на тренировъчната маса. Той остана там три часа и половина, а аз бях на съседната маса. Казах си, че щом той продължава да полага толкова много труд на 50-годишна възраст, тогава и аз трябва да го правя.

Чувствам, че направих всичко както трябва за това пътуване и е приятно усилията ми да дават резултат. Всеки водещ състезател ще ви каже, че ако спечелите турнир в началото на сезона, до голяма степен си гарантирате място в сериите Players Series. Аз имам добри показатели при печеленето на турнири в началото на сезона.“

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