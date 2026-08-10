Невероятен Мърфи с 607 поредни точки без отговор

Шон Мърфи подобри дългогодишния рекорд за най-много поредни точки без отговор в професионален мач след изключителното си представяне срещу Матю Селт в първия кръг на Откритото първенство на Китай в неделя.

Бившият световен шампион започна двубоя с брейкове от 18, 61, 132, 103, 139 и 113 точки, а в началото на шестия фрейм добави още 41, преди да изиграе сейфти удар. Така той постави нов рекорд от 607 поредни точки без отговор, преди Селт най-накрая да прекъсне серията с вкарването на червена топка. Постижението на Мърфи надмина предишния рекорд от 556 точки, поставен от Рони О’Съливан при победата му с 6:0 над Рики Уолдън на „Мастърс“ през 2014 година.

Шон Мърфи подобри дългогодишния рекорд за най-много поредни точки без отговор в професионален мач след изключителното си представяне срещу Матю Селт в първия кръг на Откритото първенство на Китай в неделя. Бившият световен шампион започна двубоя с брейкове от 18, 61, 132, 103, 139 и 113 точки, а в началото на шестия фрейм добави още 41, преди да изиграе сейфти удар. Така той постави нов рекорд от 607 поредни точки без отговор, преди Селт най-накрая да прекъсне серията с вкарването на червена топка. Постижението на Мърфи надмина предишния рекорд от 556 точки, поставен от Рони О’Съливан при победата му с 6:0 над Рики Уолдън на „Мастърс“ през 2014 година. Мърфи изравни и рекорда за най-много поредни сенчъри брейкове – четири. Той вече постига това за втори път в кариерата си, а с подобно постижение могат да се похвалят единствено Марк Алън и Нийл Робъртсън. В последния фрейм от двубоя англичанинът имаше възможност да постави нов рекорд с пет поредни сенчъри брейка, но загуби позиция при 41 точки. Брейкът му от 113 точки в петия фрейм можеше да се превърне в максимален от 147, ако не беше пропуснал труден тънък удар по 15-ата черна топка. В крайна сметка той спечели мача с 6:0 и се класира за осминафиналите. „Не мога да повярвам, на седмото небе съм“, заяви Мърфи, който през май остана втори зад У Идзъ на „Крусибъл“. „Знаех, че съм близо до рекорда. По време на почивката не исках да проверявам в сайтовете колко точно е той. Когато попаднеш в подобен балон и всичко ти се получава с лекота, просто искаш да останеш в това състояние. За мен беше удоволствие да играя пред прекрасната публика и да направя добро шоу. Не съм поставял чак толкова много рекорди през кариерата си и съм сигурен, че в някакъв момент някой ще излезе и ще подобри и този. Но е невероятно вълнуващо да стана част от историята на снукъра по този начин. За първи път съм в Тайюан, а утре празнувам рождения си ден. Имам почивен ден, така че ще разгледам забележителностите. Ако някой иска да ме почерпи с чаша вино, с удоволствие ще я приема!“

Мърфи изравни и рекорда за най-много поредни сенчъри брейкове – четири. Той вече постига това за втори път в кариерата си, а с подобно постижение могат да се похвалят единствено Марк Алън и Нийл Робъртсън. В последния фрейм от двубоя англичанинът имаше възможност да постави нов рекорд с пет поредни сенчъри брейка, но загуби позиция при 41 точки. Брейкът му от 113 точки в петия фрейм можеше да се превърне в максимален от 147, ако не беше пропуснал труден тънък удар по 15-ата черна топка. В крайна сметка той спечели мача с 6:0 и се класира за осминафиналите.

„Не мога да повярвам, на седмото небе съм“, заяви Мърфи, който през май остана втори зад У Идзъ на „Крусибъл“. „Знаех, че съм близо до рекорда. По време на почивката не исках да проверявам в сайтовете колко точно е той. Когато попаднеш в подобен балон и всичко ти се получава с лекота, просто искаш да останеш в това състояние. За мен беше удоволствие да играя пред прекрасната публика и да направя добро шоу.

Не съм поставял чак толкова много рекорди през кариерата си и съм сигурен, че в някакъв момент някой ще излезе и ще подобри и този. Но е невероятно вълнуващо да стана част от историята на снукъра по този начин. За първи път съм в Тайюан, а утре празнувам рождения си ден. Имам почивен ден, така че ще разгледам забележителностите. Ако някой иска да ме почерпи с чаша вино, с удоволствие ще я приема!“

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