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Дебютант прие битка с четири дни предизвестие за UFC 330

  • 13 авг 2026 | 15:00
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Дебютант прие битка с четири дни предизвестие за UFC 330

Чарлз Джонсън ще се изправи срещу нов опонент на събитието UFC 330 във Филаделфия, след като първоначалният му съперник отпадна. Хосе Очоа е аут от галавечерта в събота вечер поради контузия. Въпреки това Чарлз Джонсън остава в бойната карта, тъй като организацията бързо намери заместник в лицето на Едуардо Чаполин.

Новината беше потвърдена в сряда на официалната страница на събитието, след като самият Джонсън обяви промяната в социалните мрежи. Така UFC 330 ще продължи с 12 двубоя, включително два шампионски сблъсъка: Ислам Махачев срещу Иън Мачадо Гари и Макензи Дърн срещу Джилиън Робъртсън.

Чаполин (15-2) се би за последно през ноември 2025 г., когато победи Ан Туан Хо с решение в „Претендентските серии на Дейна Уайт“, но тогава не получи договор. Бившият шампион на LFA в категория муха също така участва в 33-ия сезон на "The Ultimate Fighter" през 2025 г.

Със следващото си влизане в клетката на 15 август Джонсън (19-9) ще се превърне в най-активния боец в UFC, като средно се бие на всеки 98 дни. Той вече има три мача през 2026 г. – победа над Бруно Силва, заобиколена от загуби от Асу Алмабаев и Алекс Перез.

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