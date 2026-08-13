Ислам Махачев: Гари не е най-трудният ми опонент досега

Шампионът на UFC Ислам Махачев е уверен, че Иън Мачадо Гари има слаби места преди сблъсъка им на UFC 330 и не смята, че това ще бъде най-голямото предизвикателство в кариерата му. Ислам Махачев никога не подценява противниците си, но също така знае, че в този спорт има нива и не приема Иън Мачадо Гари за най-тежкия си съперник досега.

Преди главното събитие на UFC 330 в събота, Махачев е чул много от изказванията на Гари относно плановете му да поднесе изненада и да стане шампион в полусредна категория. Въпреки че това е едва вторият му двубой в дивизията до 77 килограма, Махачев уважава уменията на Гари, но не е съгласен, че това е най-трудният мач в кариерата му.

„Това няма да бъде най-голямото ми предизвикателство“, заяви Махачев по време на медийния ден на UFC 330. „Той просто е добър. Уважавам го. Има добри умения, но всички знаят моята игра. Ще видим как се е подготвил за нея. В полусредна категория, ако гледате последния му мач с Джак Дела Мадалена, той е по-скоро боксьор, но мисля, че Иън има повече умения. Добър е в стойка. Има добра защита от събаряния. Но има и някои слаби места. Не е завършен на 100% като мен. Добър е. Ще бъде хубав мач. Видях, че има добра защита от тейкдауни. Аз имам ключове, за да го победя лесно.“

От стилистична гледна точка Махачев разкритикува Гари за това, че по-скоро избягва опонентите си, отколкото да влиза в размени и да търси приключване. Макар Гари да намира начин да печели битките си, Махачев не е особено впечатлен от постоянните му победи по точки, без да добавя много финиши към статистиката си.

„Той има един и същ стил във всеки мач“, каза Махачев. „Просто бяга назад и работи за точки. Не си спомням кога за последно е приключил някого.“

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На хартия Махачев призна, че битката срещу Гари се представя като класически сблъсък „страйкър срещу граплър“, но той знае, че има много начини, по които може да спечели и да защити пояса си в събота. Пренасянето на боя на земята е най-сигурният път на Махачев към победата, но той също така не се страхува да се бие в стойка с Гари, ако това е необходимо.

„Да, разбира се че мога да го надиграя в стойка“, каза Махачев. „Гледайте битките ми срещу Александър Волкановски, срещу Дъстин Порие, мога да се бия в стойка с всеки. Но повечето битки, в които играя в стойка, са най-трудните за мен. Затова, ако борбата не работи, ако граплингът не работи, мога да се бия в стойка с всеки. Но ако искам лесна победа, трябва да ги съборя и да ги приключа.“

Много неща бяха казани и от двете страни преди главното събитие на UFC 330, включително критиките на Гари към последните съперници на Махачев. Макар да не омаловажава постиженията на дагестанеца, който вече е шампион в две дивизии, Гари вярва, че наскоро се е изправял срещу по-сериозна конкуренция, което го подготвя за победа в събота.

Махачев само се изсмя на това предположение, особено знаейки, че е победил съотборник на Гари по доминиращ начин, за да спечели титлата на UFC в лека категория не толкова отдавна.

„Последните четирима опоненти? Преди казваше последните петима“, каза Махачев, сравнявайки своята визитка с тази на Гари. „Попитах го защо не уважава съотборника си Чарлс Оливейра. Сега казва последните четирима. Когато има добър опонент, той просто губи. Това е. Когато се би с Шавкат Рахмонов... ако говори твърде много, просто да погледне своя мач. Онзи човек го победи в четири рунда. Това е.“

Словесните нападки между бойците се засилиха през седмицата на битката, но Махачев всъщност няма нищо против Гари, освен факта, че ирландският боец се опитва да му отнеме титлата.

Махачев обещава, че в тази битка няма нищо лично, въпреки че планира да научи Гари на един-два урока в нощта на двубоя.

„Като човек? Мисля, че е добър човек, добро момче, но се държи като лошо момче“, каза Махачев за Гари. „Казах му в интервюто, че ще го направим смирен. Ще го направим добро момче.“

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