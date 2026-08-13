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Почина боксьорът Причард Колон на 33-годишна възраст

  • 13 авг 2026 | 20:13
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Почина боксьорът Причард Колон на 33-годишна възраст

Бившият професионален боксьор Причард Колон почина на 33-годишна възраст, 11 години след трагичния си мач срещу Терел Уилямс.

Пуерториканецът получи мозъчен кръвоизлив по време на двубоя си с Уилямс през 2015 г. след удари в задната част на главата. Колон беше свален в нокдаун два пъти, преди да загуби с дисквалификация. След мача той се почувства зле и беше откаран в болница.

Впоследствие Колон прекара 221 дни в кома. След като се събуди, той не можеше да ходи, съобщават още от boxingscene.com. Промоутърът на двубоя между Колон и Уилямс, Ал Хеймън, е оказвал подкрепа на боксьора и семейството му след трагичното събитие.

„Добро утро на всички. С прискърбие ви съобщавам за кончината на моя син Причард от този земен свят. Сега той е на по-добро място“, написа днес в социалните мрежи бащата на Колон, Ричард Колон.

„Направих всичко възможно, за да изпълня желанието му, мечтата му да го заведа на почивка в Пуерто Рико, както той толкова много искаше, но не беше възможно. Благодаря ви за толкова много години любов и молитви. Моля, продължавайте да ни подкрепяте с молитвите си, доколкото можете.“

Все още не е ясно дали смъртта на Колон е пряко свързана с травмите, които той получи на ринга срещу Уилямс.

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