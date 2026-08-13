Стоян Копривленски започва срещу руснак на K-1 WORLD MAX 2026

Един от любимите бойци на България се завръща на ринга в Япония. Стоян Копривленски ще започне участието си на K-1 WORLD MAX 2026 срещу руснака Владимир Тулаев.

Двубоят е част от Final 16, началния кръг на световния турнир в категорията до 70 килограма, и ще се проведе на 12 септември в Токио. Бургазлията е сред най-добрите родни бойци в историята. Той носи прякора Снайпера, който си е заслужил по време на престоя си в Нидерландия.

Той спечели престижната титла на K-1 WORLD MAX през 2024 г., преминавайки през легенди като Буакав и завършвайки с нокаут на финала. Освен в K-1, той се състезава и в GLORY, където е бивш претендент за титла.

На 1-и август се завърна у дома с победа на BRAVE 107 в Бургас, където се изправи срещу Джоуи Клийенбург в двубой по правилата на кикбокса.

Стоян Копривленски зарадва Бургас с доминация срещу нидерландец

Насреща му застава Владимир Тулаев. Руснакът, който се състезава от Екатеринбург, си спечели мястото във Final 16, след като през април триумфира в руската квалификация на K-1 WORLD MAX 2026, побеждавайки на финала Ростислав Варнавски. Той също се бие в категорията до 70 килограма и няма да е лесен съперник. Форматът на K-1 WORLD MAX е безкомпромисен. В началния кръг шестнадесет бойци се изправят един срещу друг, а победителите продължават към финалната фаза, в която световният шампион се определя за една вечер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google