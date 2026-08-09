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Тръмп отпадна изненадващо рано от China Open

  • 9 авг 2026 | 13:39
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Тръмп отпадна изненадващо рано от China Open

Джъд Тръмп отпадна от Откритото първенство на Китай с награден фонд от 1,2 милиона паунда след сензационна загуба с 3:6 от квалификанта Нопон Саенкам в първия кръг.

Световният №1 пристигна в Тайюан изпълнен с увереност, след като спечели поканния турнир Шанхай Мастърс през миналата седмица. Тръмп обаче отпадна още на старта на възстановеното Открито първенство на Китай от съперник, който го беше побеждавал само веднъж в предишните им осем срещи.

Тайландецът Саенкам, който през лятото трябваше да преодолее два квалификационни кръга в Лестър, за да достигне до основната схема в Далечния изток, спечели първия фрейм с помощта на брейк от 64 точки, а след това удвои преднината си. Тръмп обаче възстанови равенството преди почивката в средата на сесията със серии от 85 и 91 точки.

След подновяването на играта двубоят отново тръгна в полза на Саенкам. Световният №45 спечели три последователни фрейма и поведе с 5:2, след като записа серии от 51 и 120 точки съответно в шестата и седмата партия.

Квалификантът получи възможност да приключи мача още в осмия фрейм, но при опита си да разчисти масата пропусна последната зелена топка. В крайна сметка партията се реши на последната розова, която Тръмп реализира от далечно разстояние в жълтия джоб, за да запази надеждите си.

В началото на деветия фрейм обаче Тръмп допусна грешка при сейфти удар. Саенкам запази самообладание и се възползва напълно с решаващ брейк от 78 точки. Така той записа една от най-престижните победи в кариерата си в Световния снукър тур и прекъсна серията си от пет поредни загуби срещу Тръмп.

Саенкам, чиято единствена друга победа над англичанина в турнир от най-високо ниво беше на Откритото първенство на Уелс през 2018 година, ще срещне Рони О’Съливан или Джаксън Пейдж на осминафиналите през следващата седмица.

Началото на новия професионален сезон е противоречиво за 34-годишния тайландец. Той отпадна в квалификациите за ранкинг турнирите в Ухан, Шънджън и Откритото първенство на Англия, но достигна до финалния ден на Шампионатната лига.

Предвид триумфа му в Шанхай само седмица по-рано и отличния му баланс срещу Саенкам отпадането на Тръмп в първия кръг безспорно е голяма изненада.

Откритото първенство на Китай, което тази година предлага шампионски чек за 250 000 паунда – най-големия в историята на снукъра в Китай – носи много приятни спомени на Тръмп. Именно там той спечели първата от своите настоящи 31 ранкинг титли, когато направи големия си пробив в Пекин през 2011 година. Този път обаче участието му в Тайюан приключи и той трябва да насочи вниманието си към Откритото първенство на Ухан в края на месеца.

Като поставен сред първите 16 в турнира, но загубил откриващия си мач, Тръмп ще получи 10 000 паунда от наградния фонд. Тази сума обаче няма да бъде добавена към актива му за световната ранглиста.

Независимо от резултатите в Тайюан през следващите дни англичанинът ще остане №1 в света и след края на турнира. Настоящият му престой на върха обаче почти сигурно е към своя край.

Причината е, че след Откритото първенство на Ухан от двугодишния му ранкинг актив ще отпаднат 500 000 паунда – наградата, която спечели на „Саудитска Арабия Мастърс“ през 2024 година. След като няма да добави точки от Откритото първенство на Китай, а голямата награда в Ухан е „само“ 175 000 паунда, общият му актив е изправен пред сериозно намаляване. В същото време няколко играчи – най-вече Нийл Робъртсън, Джао Синтонг и У Идзъ – го преследват отблизо и ще се опитат да го свалят от върха.

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