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  3. Анжело Мартино раздава автографи преди ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Анжело Мартино раздава автографи преди ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 13 авг 2026 | 20:03
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Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Защитникът Анжело Мартино зарадва десетки привърженици на ЦСКА преди реванша срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Аржентинецът взе участие в Армейския следобед, а феновете не пропуснаха да се снимат с него и да си вземат автограф.

ЦСКА 0:1 Макаби (Тел Авив), по една греда за двата отбора и отменена дузпа на израелците
ЦСКА 0:1 Макаби (Тел Авив), по една греда за двата отбора и отменена дузпа на израелците

Левият бек на "червените" остана извън сметките на Христо Янев, въпреки че попадна в разширения състав за втория мач с израелския тим. Мартино получи контузия по време на шампионатния двубой срещу Септември преди четири дни и беше принудително заменен.

От клуба все още не са обявили какво е състоянието на бранителя и колко време ще бъде извън игра.

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Снимки: Startphoto

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