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ЦСКА гледа уверено към плейофа на Лига Европа след комфортния аванс срещу Макаби (Тел Авив) от първия мач - на живо с атмосферата преди реванша
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Марчело Абонданца: Нямаме конкретна задача на кое място да се класираме

  • 13 авг 2026 | 19:25
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Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца заяви на днешната открита тренировка на тима в зала "Христо Ботев" в София, че нямат конкретна задача на кое място да се класират на предстоящото ЕвроВолей 2026. Абонданца допълни, че сега играят много по-добре от началото на сезона.

Марчело Абонданца обяви разширения състав на България за Евроволей 2026
Марчело Абонданца обяви разширения състав на България за Евроволей 2026

"Мисля, че ако трябва да бъдем честни, сега играем много по-добре, отколкото в началото на сезона и когато започнахме в Лигата на нациите. Разбира се, не ни хареса, че загубихме някои мачове и то важни, но сега може да кажем твърдо, че отборът играе значително по-добре. Не съм някакъв маг с кристална сфера, за да може да отгатне дали това развитие на отбора ще даде резултат на Европейското първенство. Сега сме в един период, в който страдаме, това се видя и в Лигата на нациите, където беше доста трудно за отбора, страдахме доста. Но наистина този отбор има много голям потенциал, но мисля че ще ни трябва време и още много търпение, за да развием този талант и тези качества, които имат момичетата", сподели Абонданца пред медиите.

"Аз лично, моя щаб и федерацията се спряхме на този проект като по-дългосрочен за развитие на тези млади състезателки, така че нямаме конкретна задача на кое място да се класираме, а по-скоро имаме задача да развиваме този млад отбор и да видим резултати като развитие на отбора. Мисля, че намерихме нашата по-бърза игра, която търсихме. Успяхме да подобрим нашата игра на всички елементи, така че показваме доста по-бърза игра от това, което беше в началото. Нашият проблем в мачовете, които играхме в Лигата на нациите, не беше само чисто технически, а по-скоро от липсата на опит, които нашите състезателки нямат. Надявам се сега, през този сезон, в който повечето от тях ще играят в по-добри отбори, ще натрупат опит и ще вдигнат индивидуалната си класа, а с това и на отбора", призна още италианският специалист.

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Снимки: Startphoto

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