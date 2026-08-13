Марчело Абонданца: Нямаме конкретна задача на кое място да се класираме

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца заяви на днешната открита тренировка на тима в зала "Христо Ботев" в София, че нямат конкретна задача на кое място да се класират на предстоящото ЕвроВолей 2026. Абонданца допълни, че сега играят много по-добре от началото на сезона.

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"Мисля, че ако трябва да бъдем честни, сега играем много по-добре, отколкото в началото на сезона и когато започнахме в Лигата на нациите. Разбира се, не ни хареса, че загубихме някои мачове и то важни, но сега може да кажем твърдо, че отборът играе значително по-добре. Не съм някакъв маг с кристална сфера, за да може да отгатне дали това развитие на отбора ще даде резултат на Европейското първенство. Сега сме в един период, в който страдаме, това се видя и в Лигата на нациите, където беше доста трудно за отбора, страдахме доста. Но наистина този отбор има много голям потенциал, но мисля че ще ни трябва време и още много търпение, за да развием този талант и тези качества, които имат момичетата", сподели Абонданца пред медиите.

"Аз лично, моя щаб и федерацията се спряхме на този проект като по-дългосрочен за развитие на тези млади състезателки, така че нямаме конкретна задача на кое място да се класираме, а по-скоро имаме задача да развиваме този млад отбор и да видим резултати като развитие на отбора. Мисля, че намерихме нашата по-бърза игра, която търсихме. Успяхме да подобрим нашата игра на всички елементи, така че показваме доста по-бърза игра от това, което беше в началото. Нашият проблем в мачовете, които играхме в Лигата на нациите, не беше само чисто технически, а по-скоро от липсата на опит, които нашите състезателки нямат. Надявам се сега, през този сезон, в който повечето от тях ще играят в по-добри отбори, ще натрупат опит и ще вдигнат индивидуалната си класа, а с това и на отбора", призна още италианският специалист.

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Снимки: Startphoto