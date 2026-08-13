Политехника обяви девето ново попълнение

Политехника (Дупница) обяви девето ново попълнение за дебютния си сезон в елита на България при мъжете, а именно гарда Михаил Кръстев.

"Роденият през 2005 година баскетболист започва да тренира още на 8-годишна възраст в школата на Чавдар Троян. С родния си клуб участва в Елитната дивизия, а впоследствие продължава развитието си в ББЛ. Преди дебюта си в Националната баскетболна лига Михаил записва впечатляващи показатели в ББЛ А група - средно 16.4 точки, 3 асистенции, 2.9 борби и 2 отнети топки на мач.

От 16-годишна възраст работи индивидуално с опитния специалист Джими Хънт, което допринася за израстването му като плеймейкър и лидер на терена. През сезон 2025/2026 Кръстев преминава в Локомотив Пловдив и трупа ценен опит в НБЛ. Кампанията завършва със сребърни медали за пловдивския отбор.

С привличането на Михаил добавяме към състава млад и мотивиран гард, който може да организира играта, да създава положения за своите съотборници и да бъде опасен в нападение", информираха от Политехника в социалните мрежи.

Снимка: BC Polytechnica/Facebook

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