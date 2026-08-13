Голям гаф с медалите на норвежците в Бирмингам

Норвежката смесена щафета в бягането на 4х400 метра отказа да приеме златните си медали от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам заради сгрешен резултат.

Викингите, водени от Карстен Вархолм, спечелиха състезанието с време от 3 минути и 9.62 секунди. На медалите, които получиха, обаче бе изписан резултат от 3 минути и 10.47 секунди, с който завърши тимът на Великобритания, заел второто място.

"Не можем да приемем тези медали. Това е абсурдна ситуация", заяви Вархолм пред норвежката телевизия NRK.

"Борихме се здраво за това време, което искаме да бъде гравирано на медалите ни", добави съотборничката му Хенриете Йегер.

Според британските медии медалите са били заменени от организаторите, които са поднесли и извинения на норвежкия отбор.

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