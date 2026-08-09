Акупунктура помогнала на Принца на Персия

Китаецът Джоу Юелун победи Марк Уилямс с 6:3 във великолепен двубой, в който имаше три сенчъри брейка и още шест серии над 50 точки. Джоу, който е достигал до четири финала на ранкинг турнири, но все още не е спечелил първата си титла, записа серии от 81, 133, 115, 134 и 79 точки. На осминафиналите той ще се изправи срещу Лю Хунюй. Световният №56 Лю поднесе изненада с победа с 6:4 над Бари Хоукинс, като най-силните му серии бяха от 111 и 118 точки.

Хосеин Вафаей призна, че е решен да се завърне сред първите 16 в света, след като победи участващия с „уайлд кард“ Лю Линхао с 6:0 и записа най-добри серии от 70 и 86 точки. Този резултат класира Вафаей директно за осминафиналите, тъй като съперникът му в кръга на последните 32 Марк Алън се отказа от участие.

Иранецът спечели „Шутаут“ през 2022 година, а през следващата достигна до рекордното за себе си 15-о място в световната ранглиста. В момента обаче той заема 27-а позиция. През голяма част от миналия сезон Вафаей беше извън форма, като представянето му беше затруднено и от контузия на врата. На „Крусибъл“ обаче той изглеждаше близо до най-доброто си ниво и достигна до четвъртфиналите. Вафаей започна отлично и настоящата кампания, като до момента е спечелил десет от своите 11 мача.

„Опитвам се да давам най-доброто от себе си и продължавам да се боря“, заяви той. „Преди не вярвах достатъчно в себе си. Имах нещо в главата си и сам се провалях. Успях да изляза от това състояние и сега играя по-добре. Ако продължа да се представям по този начин, със сигурност скоро ще спечеля трофей.“

Говорейки за контузията си, 31-годишният състезател добави:

„Беше много болезнено, но сега съм добре. Понякога все още изпитвам известна болка, но тя не е толкова силна. Лекарят на иранския олимпийски отбор ми помогна с физиотерапия, а в Китай моят спонсор ме водеше всеки ден на акупунктура, което беше много полезно. Петият прешлен на врата ми някак се беше разместил и трябваше да правя упражнения, за да го върна на мястото му. Лекарите ми казваха да не играя снукър, но аз продължавах. Не исках да се отказвам само защото изпитвах болка, затова участвах във всички турнири, тъй като обичам снукъра.

Опитвам се да се завърна сред първите 16, където бях преди, и се надявам скоро отново да заема място там. Обичам да играя в Китай, защото гостоприемството тук винаги е невероятно.“

Антъни Макгил се наложи с 6:0 над У Шънгуан, като най-силната му серия беше от 72 точки. Следващият му съперник ще бъде Сяо Гуодун.

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