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"Sportal Fight Club": Експертите прогнозират Махачев - Мачадо Гари

  • 12 авг 2026 | 19:56
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Студиото на "Sportal Fight Club" бе домакин на дискусия за предстоящия сблъсък за титлата в полусредна категория на UFC.

Професионалните ММА бойци Владислав Кънчев и Емил Незиров гостуваха на редактора в медията ни Борис Тонев и дадоха своите мнения за битката за титла в полусредна категория между Ислам Махачев и Иън Мачадо Гари. Експертите прогнозират победа за боеца от Дагестан в шампионския сблъсък, който ще оглави събитието UFC 330 този уикенд във Филаделфия. Тонев пък заложи на победа за ирландеца.

Кънчев и Незиров разказаха и за своите бъдещи предизвикателства в състезателните си кариери. Емил Незиров ще се впусне в битка за златен медал от Световното първенство по бойно самбо в Ташкент, което ще се проведе през ноември. Към момента той има сребро и бронз в колекцията си от Мондиала по бойно самбо и сега се е устремил към първа световна титла.

Кънчев пък ще вземе участие в граплинг турнира "Grappling Grand Prix 88" на 11-ти октомври. Нокаутьорът споделя, че е обмислял завръщане към събмишън граплинг турнирите от известно време и предложението за преборване с някои от най-добрите състезатели в този спорт в България е дошло в точното време за него. Вижте цялото интервю с ММА бойците от столичния клуб "C-4 Team" тук:

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