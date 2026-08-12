Ислам Махачев постави под въпрос празненствата на Илия Топурия преди загубата му

Ислам Махачев се чуди дали ритуалите на Илия Топурия не са признак на ненужна самоувереност.

Топурия претърпя съкрушителна загуба от Джъстин Гейджи в главното събитие на UFC Белия дом през юни. Поражението коства на Топурия титлата му в лека категория и нанесе първо петно в неговата кариера от 18 мача. Преди събитието Топурия беше смятан за явен фаворит за успешна защита на титлата си и Махачев е сред мнозинството, което е очаквало „Ел Матадор“ да остане шампион.

„Честно казано, изненадан съм, защото ако ме бяхте попитали, щях да избера Илия“, заяви Махачев пред водещия Деметриъс Джонсън в подкаста „МайтиКаст“. „Но знаете ли, когато станеш шампион и загубиш фокус, това се случва. Случва се. Това е много опасен спорт и мисля, че това, което се случи с Илия, е, че той просто го подцени, защото си мислеше, че може да го победи лесно, че може да го нокаутира. Той вярваше в силата си. Но Гейджи е истинско куче, той може да се бие цяла нощ. Това, което стана с Илия, е, че той изразходва твърде много енергия в опити да го нокаутира, да пласира някой тежък удар, и се измори“, добави Махачев.

Махачев конкретно посочи, че Топурия е организирал пищно празненство в нощта преди битката си с Гейджи като доказателство, че може би не е бил напълно концентриран.

Самохвалството на Топурия не беше нещо ново за него и празненствата преди битка не му попречиха да постигне впечатляващи победи с нокаут над Александър Волкановски, Макс Холоуей и Чарлс Оливейра. Но Махачев се пита дали този път това не му е коствало победата.

„Защо казвам, че е загубил фокус? Как можеш да правиш парти, да празнуваш победата преди битката?“, попита Махачев. „Видях видеото, правят някакво парти и празнуват победата. Как е възможно това преди мача? Мисля, че той просто го е подценил. Винаги съм правил едни и същи неща“, добави Махачев. „Влизам в категорията и просто се събираме всички в някой ресторант или къща и казвам: „Благодаря ви, момчета, които ме подкрепяхте в този лагер, благодаря ви, които ми помогнахте да сваля килограми“. Винаги сме правили едно и също, но когато каниш всички знаменитости и го превръщаш в нещо голямо, и вече си променил профила си, променил си статистиката... Някои неща не ги разбирам.“

Когато Джонсън предположи, че Топурия може би използва концепцията за „манифестиране“, за да постигне целите си, Махачев отговори шеговито.

„Манифестиране, братко, добре, утре ще бъда милиардер и си лягам“, каза Махачев. „Може би утре ще започне.“

Махачев не изключва възможността Топурия да си върне шампионската форма.

„Разбира се, той ще се завърне“, каза Махачев. „Все още е млад, има време. Надявам се да се върне и да покаже добро представяне, защото виждам, че Илия е добър боец. Има добри удари, добра борба, добри умения на земя, но ако се фокусира отново, може би пак ще стане шампион, не знам. Но тази битка промени живота му, само че не знаем в коя посока“, завърши той.

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