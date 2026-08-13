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UFC боец шашна Джо Роугън: Пия преди битките

  • 13 авг 2026 | 10:09
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UFC боец шашна Джо Роугън: Пия преди битките

Алджамейн Стърлинг изненада Джо Роугън, след като по време на продължилия им почти три часа разговор разкри подробности за консумацията си на алкохол преди двубои.

„Пия по време на тренировъчния лагер и хората ме мислят за луд“, заяви той.

„Пия и вечерта преди мача. Една чаша, понякога две. Ако станат три, вече става лудница. Не съм Джон Джоунс. Аз съм устроен по различен начин, но и той е различен от мен.

Ако загубя заради това едно питие, значи не е било писано да спечеля. Точка по въпроса.“

Първоначално Джо Роугън реагира шокирано:

„Какво?! Наистина ли? Вечерта преди двубоя? Защо го правиш?“

След това коментаторът на UFC оспори мнението на Стърлинг, че едно или две питиета преди срещата не се отразяват върху представянето му.

„Добре, но нека ти възразя“, добави Роугън.

„Представи си, че се биеш с противник, с когото сте напълно равностойни. Разликата може да се окаже в това дали предишната нощ си получил още малко REM сън. Това би могло да ти помогне да натиснеш по-силно, след като за кратко намалиш темпото, а после отново ускориш.

Ако си малко по-отпочинал, може да направиш още едно движение, още един преход, още едно преминаване на гарда, още един опит за събмишън – още едно действие, което да ти спечели рунда.

Разбираш ли какво имам предвид?“

Стърлинг отговори с усмивка:

„Поспивам си преди двубоя. Презареждам батерията.“

Роугън осъзна, че няма да успее да убеди Стърлинг да се откаже от алкохола. Затова разговорът се насочи към значението на това човек възможно най-често да прави онова, което го кара да се чувства щастлив.

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