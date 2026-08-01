Стоян Копривленски зарадва Бургас с доминация срещу нидерландец

Стоян Копривленски записа успех при завръщането си в професионалния спорт! Боецът с прякор Снайпера надделя над Джоуи Клейенбург в специален двубой от бойната гала BRAVE 107 в "Арена Бургас". Победата бе постигната след три рунда доминация в клетката и съдийско решение в негова полза.

Копривленски започна с преса от първия гонг. Българинът разчиташе на боксови комбинации в средна и близка дистанция, за да нарани съперника си в главата и тялото. Родният кикбоксьор разклати опонента си на няколко пъти, но Клейенбург остана на крака. В края на рунда Снайпера опита и хай-кик с десния крак, но без успех.

Пресата на Копривленски се засили във втория рунд и той отбеляза нокдаун. Доминацията му продължи и в третата част и така Кипривленски си подпечата победата в съдийските карти и втори пореден успех на бойна галавечер на BRAVE CF.

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