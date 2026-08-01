Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Стоян Копривленски зарадва Бургас с доминация срещу нидерландец

Стоян Копривленски зарадва Бургас с доминация срещу нидерландец

  • 1 авг 2026 | 23:16
  • 364
  • 0
Стоян Копривленски зарадва Бургас с доминация срещу нидерландец

Стоян Копривленски записа успех при завръщането си в професионалния спорт! Боецът с прякор Снайпера надделя над Джоуи Клейенбург в специален двубой от бойната гала BRAVE 107 в "Арена Бургас". Победата бе постигната след три рунда доминация в клетката и съдийско решение в негова полза.

Копривленски започна с преса от първия гонг. Българинът разчиташе на боксови комбинации в средна и близка дистанция, за да нарани съперника си в главата и тялото. Родният кикбоксьор разклати опонента си на няколко пъти, но Клейенбург остана на крака. В края на рунда Снайпера опита и хай-кик с десния крак, но без успех.

Пресата на Копривленски се засили във втория рунд и той отбеляза нокдаун. Доминацията му продължи и в третата част и така Кипривленски си подпечата победата в съдийските карти и втори пореден успех на бойна галавечер на BRAVE CF.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Поражение за Калоян Колев на BRAVE 107

Поражение за Калоян Колев на BRAVE 107

  • 1 авг 2026 | 22:43
  • 516
  • 1
Победа с експресен нокаут за Павел Владев в Бургас

Победа с експресен нокаут за Павел Владев в Бургас

  • 1 авг 2026 | 21:35
  • 1381
  • 2
Деян Галинов нокаутира бразилец с мощно кроше

Деян Галинов нокаутира бразилец с мощно кроше

  • 1 авг 2026 | 21:20
  • 625
  • 1
Спорно реферско решение сложи края на битката Георгиев - Якуб

Спорно реферско решение сложи края на битката Георгиев - Якуб

  • 1 авг 2026 | 20:58
  • 1137
  • 0
Антон Янчев зарадва Бургас с пета поредна победа

Антон Янчев зарадва Бургас с пета поредна победа

  • 1 авг 2026 | 20:32
  • 795
  • 0
Божидар Иванов вдигна "Арена Бургас" на крака с впечатляваща победа

Божидар Иванов вдигна "Арена Бургас" на крака с впечатляваща победа

  • 1 авг 2026 | 20:06
  • 504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

  • 1 авг 2026 | 23:07
  • 16138
  • 29
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

  • 1 авг 2026 | 20:50
  • 83080
  • 280
Неприятна новина за Левски от мача със Септември

Неприятна новина за Левски от мача със Септември

  • 1 авг 2026 | 20:32
  • 29180
  • 46
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Изиграха се първите три мача във Втора лига

  • 1 авг 2026 | 21:54
  • 40210
  • 15
Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

  • 1 авг 2026 | 21:12
  • 8653
  • 14
Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

  • 1 авг 2026 | 18:16
  • 15337
  • 13