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Хъл Сити привлече национал на Швеция

  • 10 авг 2026 | 13:07
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Хъл Сити привлече национал на Швеция

Новакът в английската Висша лига по футбол Хъл Сити обяви привличането на полузащитника Елиот Строуд от шведския Мялби. 24-годишният национал на Швеция е подписал четиригодишен договор с "тигрите", с опцията престоят му в североизточна Англия да бъде удължен с още един допълнителен сезон.

"Много съм щастлив и изключително се вълнувам да започна работата си тук. Когато за пръв път чух, че имат интерес към мен, това беше единственото нещо, което исках да направя. Говорих с председателя и получих още по-добра представа за клуба и всичко около него. Имам индивидуални надежди да играя на най-високото възможно ниво. Когато се появи възможност като тази, това не е нещо, което трябва да приемеш с лекота. Да бъда тук в Хъл е много вълнуваща възможност", каза шведският играч, цитиран от официалния уебсайт на Хъл Сити.

Строуд, който има английски корени, игра и в четирите мача за скандинавската страна на Световното първенство по-рано през лятото. С клубния си отбор Мялби той стана шампион през 2025 година и спечели купата на страната през пролетта. За тима от южната част на Швеция футболистът, който може да играе като ляв халф или ляво крило, има 109 мача и 28 гола във всички турнири.

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Снимки: Imago

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