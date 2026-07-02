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Хъл привлече бивш английски национал

  • 2 юли 2026 | 15:45
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Хъл привлече бивш английски национал

Хъл Сити официално обяви привличането на вратаря Джак Бътланд от Рейнджърс. 33-годишният страж подписа двугодишен договор с "тигрите", като в него има опция да бъде удължен с още един сезон.

Бившият английски национал игра във всеки един от мачовете в кампанията на Рейнджърс в шотландския Премиършип, в която тимът завърши на третото място със 72 точки, на 10 зад шампиона и голям съперник Селтик.

"Предизвикателството е очевидно, но е вълнуващо. Висшата лига е най-добрата в света и лично за мен е страхотна възможност да бъда на най-голямата сцена отново. Вярвам, че това е нивото, на което мога да играя и играя, и съм го правил преди. Като клуб ще имаме огромно предизвикателство обратно във Висшата лига, не просто да останем, но и да се насладим на това и да се справим възможно най-добре", заяви Бътланд.

Хъл Сити спечели промоция в английския елит след успех с 1:0 във финала на плейофите в Чемпиъншип срещу Мидълзбро и ще играе в най-силното първенство за пръв път от сезон 2016/17. Джак Бътланд има 87 двубоя във Висшата лига с екипите на Кристъл Палас и Стоук Сити, а в тях е запазил 21 "сухи мрежи" (б.а. мачове без допуснат гол). С националната фланелка на Англия той е играл 9 пъти между 2012 и 2018 година.

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