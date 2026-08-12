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Златко Далич е новият селекционер на ОАЕ

  • 12 авг 2026 | 18:53
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Златко Далич е новият селекционер на ОАЕ

Хърватският специалист Златко Далич официално беше представен като новия старши треньор на националния отбор на Обединените арабски емирства. Новината беше потвърдена от местната футболна асоциация.

59-годишният Далич напусна поста си начело на Хърватия през юли, след като „шахматистите“ приключиха участието си на Световното първенство в Северна Америка. Тимът му отпадна на осминафиналната фаза след загуба с 1:2 от Португалия.

„Добре дошъл, Златко Далич. Футболната асоциация на ОАЕ с удоволствие обявява назначаването на хърватина за нов старши треньор на националния тим“, се казва в съобщението на федерацията, публикувано в социалната мрежа X.

Това назначение бележи завръщането на Далич в ОАЕ. Той вече има успешен период в страната, след като през 2015 г. изведе отбора на Ал Аин до шампионската титла в местното първенство. На поста той заменя румънския треньор Козмин Олърою.

В рамките на деветгодишния си престой начело на Хърватия, Далич постигна исторически успехи. Той изведе отбора до финал на Световното първенство през 2018 г., до трето място на Мондиал 2022 и до финал в турнира Лига на нациите през 2023 г.

Предстоящото предизвикателство за Далич и неговия нов отбор е турнирът за Купата на Азия през 2027 г. в Саудитска Арабия. Там ОАЕ ще се състезава в група Е заедно с отборите на Република Корея, Виетнам и Йемен.

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