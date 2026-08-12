Густаво Хамер се завърна в Ковънтри

Халфът Густаво Хамер отново е футболист на Ковънтри, след като се завърна в тима от Шефилд Юнайтед.

29-годишният нидерландец подписа дългосрочен договор с новака в Премиър лийг, присъединявайки се отново към „небесносините“ след три сезона в Шефилд.

Back in Cov, his city. 💠 pic.twitter.com/cFXc43uOBg — Coventry City (@Coventry_City) August 11, 2026

Според информация на журналиста Бен Джейкъбс, Ковънтри ще заплати 6 млн. паунда плюс бонуси за правата на Хамер.

Халфът игра за Ковънтри в периода между 2020 и 2023 г., преди да премине при "остриетата".

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