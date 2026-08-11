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Лион не остави шансове на Спарта (Прага) в реванша

  • 11 авг 2026 | 23:51
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Лион не остави шансове на Спарта (Прага) в реванша

Лион е на два мача от влизане в основната фаза на Шампионската лига. Френският тим разгроми с 3:0 Спарта (Прага) в реванша от третия квалификационен кръг и с общ резултат 4:2 се класира за плейофите.

Лион свърши голяма част от работата си още до почивката. Ърнест Нуама заличи пасива на "хлапетата" с попадение в 20-ата минута, а четвърт час по-късно Адам Шевински получи директен червен картон и остави Спарта в намален състав. Това се оказа решаващо, защото през второто полувреме чехите не можаха да се противопоставят на постоянните атаки към вратата им.

Спарта (Прага) взе крехък аванс срещу Лион след обрат
Спарта (Прага) взе крехък аванс срещу Лион след обрат

Нуама беше точен за 1:0 в средата на първата част. Корентен Толисо отправи удар, футболист на Спарта отклони топката и тя попадна в 22-годишния ганаец, който отблизо не сгреши.

В 34-тата минута Шевински беше изгонен, след като фаулира откъсващия се Лоис Опенда. Реферът Шимон Марчиняк не се поколеба и вдигна червен картон на защитника на чехите.

През второто полувреме Лион правеше каквото си поиска на терена. В 66-ата минута перфектна триходова комбинация завърши с попадение на Ейнсли Мейтланд-Найлс, а в 72-рата Тайлър Мортън разстреля стража на гостите Якуб Суровчик и окончателно реши спора.

В плейофния кръг Лион ще премери сили с турския гранд Фенербахче, който елиминира Щурм (Грац).

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