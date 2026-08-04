Спарта (Прага) взе крехък аванс срещу Лион след обрат

Спарта (Прага) успя да обърне Лион и да стигне до победа с 2:1 в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В Прага домакините имаха предимство през първата част, но автогол на Мартин Сухомел даде аванс на съперника в края на първата част. Матей Ринеш изравни в 63-ата минута, а Йон Меркадо отбеляза победния гол шест минути по-късно. Между двете попадения на чехите Корентeн Толисо пропусна дузпа.

Първенството в Чехия вече стартира и в началото на двубоя се виждаше, че Спарта е в по-добър ритъм. Домакините започнаха активно и бързо започнаха да създават положения. Ървинг и Алкосер не се възползваха от първите възможности, а защитникът на гостите Тесман за малко да направи подарък на съперника.

⭐⭐⭐ VÍTĚZSTVÍ



Otočka na Letné 🥰 pic.twitter.com/TKi69HK6lz — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 4, 2026

Французите имаха късмет в 20-ата минута, когато Брунес прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради засада. При следващия добър шанс Адам Севински стреля с глава, но топката мина покрай вратата. Чехите определено имаха предимство, но се оттеглиха на почивката догонващи. В самия край на първата част Сухомел си отбеляза комичен автогол. В опита си да изчисти топката той я прати в собствената си мрежа.

След това развитие Лион започна добре второто полувреме и можеше да удвои аванса си, но вратарят Суровчик отрази удар на Толисо. Второ попадение на домакините пък бе отменено поради засада. Те все пак успяха да изравнят в 63-ата минута, когато Матей Ринеш се разписа. Тимът на Пауло Фонскека обаче бързо можеше да си върне преднината, след като Севински повали Опенда в наказателното поле. Толисо прати топката над вратата от отсъдената дузпа. Този пропуск се оказа още по-болезнен, тъй като секунди след подновяването на играта Мекрадо бе оставен непокрит на далечната греда и направи резултата 2:1.

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Снимки: Imago