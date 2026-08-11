Официално: Алексис Санчес ще играе в МЛС

Отборът от Мейджър Лийг Сокър Монреал официално обяви привличането на чилийския национал Алексис Санчес. Нападателят се присъединява към канадския клуб като свободен агент.

Санчес е подписал договор с новия си отбор до лятото на 2027 г., като в споразумението е включена и опция за удължаване с още един сезон до 2028 г.

Алексис Санчес пред трансфер в Монреал

През изминалия сезон чилиецът игра за Севиля, където записа 30 мача във всички турнири, отбелязвайки 4 гола и правейки 2 асистенции.

В богатата си кариера той е носил екипите на Барселона, английските Арсенал и Манчестър Юнайтед, италианските Удинезе и Интер, чилийските Кобрелоа и Коло Коло, както и френския Марсилия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google