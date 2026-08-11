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Сабах прегази датчани и е на плейоф за влизане в ШЛ

  • 11 авг 2026 | 21:11
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Сабах прегази датчани и е на плейоф за влизане в ШЛ

Сабах разгроми с 4:0 Орхус в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. По този начин тимът, воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, се класира за плейофите за влизане в основната фаза на турнира. Там първенецът на Азербайджан ще се изправи срещу победителя от двойката Цървена звезда - Апоел (Беер Шева).

Сабах загуби гостуването си в Дания с 1:2, но в ответния двубой не остави никакви съмнения, че е по-класният отбор. Резултатът се запази 0:0 до 59 минута, след което азерите разпиляха объркания си противник.

Тийнейджър от Уганда срази отбора на Дамбраускас
Тийнейджър от Уганда срази отбора на Дамбраускас

Така важното откриващо попадение заби Велко Симич. Сърбинът вкара във всеки от предишните три мача на Сабах в Шампионската лига. пасът дойде от Джой-Ленс Микелс, а Симич първоначално сякаш изпусна момента, но топката остана в него и, падайки, той съумя да я насочи в мрежата.

В 67-ата минута Алексей Исаев центрира от статично положение, а централният защитник Стив Солве се ориентира най-добре в наказателното поле и удвои аванса на домакините.

В 79-ата минута пресата на Сабах принуди гостите да загубят топката в близост до вратата си. Симич отново се засуети, а първият удар на Микелс беше отразен от Мадс Кристиансен, но нападателят от Руанда не сгреши от втория опит.

Точка на спора сложи резервата Шандер Северина в 89-ата минута. Неговият гол стана факт след пас на Аким Зедадка и безпощаден удар за крайното 4:0.

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