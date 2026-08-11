Сабах прегази датчани и е на плейоф за влизане в ШЛ

Сабах разгроми с 4:0 Орхус в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. По този начин тимът, воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, се класира за плейофите за влизане в основната фаза на турнира. Там първенецът на Азербайджан ще се изправи срещу победителя от двойката Цървена звезда - Апоел (Беер Шева).

Сабах загуби гостуването си в Дания с 1:2, но в ответния двубой не остави никакви съмнения, че е по-класният отбор. Резултатът се запази 0:0 до 59 минута, след което азерите разпиляха объркания си противник.

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Така важното откриващо попадение заби Велко Симич. Сърбинът вкара във всеки от предишните три мача на Сабах в Шампионската лига. пасът дойде от Джой-Ленс Микелс, а Симич първоначално сякаш изпусна момента, но топката остана в него и, падайки, той съумя да я насочи в мрежата.

В 67-ата минута Алексей Исаев центрира от статично положение, а централният защитник Стив Солве се ориентира най-добре в наказателното поле и удвои аванса на домакините.

В 79-ата минута пресата на Сабах принуди гостите да загубят топката в близост до вратата си. Симич отново се засуети, а първият удар на Микелс беше отразен от Мадс Кристиансен, но нападателят от Руанда не сгреши от втория опит.

Точка на спора сложи резервата Шандер Северина в 89-ата минута. Неговият гол стана факт след пас на Аким Зедадка и безпощаден удар за крайното 4:0.

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