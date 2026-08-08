Българските бадминтонисти със сериозни амбиции на Европейското

Българските бадминтонисти ще влязат със сериозни амбиции в индивидуалната надпревара на Европейското първенство за юноши и девойки в Татабаня (Унгария). Четирима родни представители попадат сред поставените в отделните дисциплини, като България има присъствие при юношите, девойките, двойки и смесени двойки.

В единичното при юношите Теодор Митев е номер 10, а Георги Рупцов е 11-и в схемата. Това означава, че двамата са сред 16-е поставени и ще избегнат останалите поставени още в първия кръг.

При девойките сред фаворитките е Елена Попиванова. Българката е под номер 8, което я нарежда непосредствено след водещите състезателки в схемата.

Силно българско присъствие има и при двойките юноши. Георги Рупцов и Стилиян Нановски са номер 6. Пред тях в схемата са само пет двойки, което поставя българите сред фаворитите за челните позиции.

Още една родна двойка е сред поставените в смесените двойки. Георги Рупцов и Елена Попиванова са номер 7. Така и двамата ще участват като поставени в по две дисциплини - Рупцов на единично, двойки и смесени двойки, а Попиванова на единично и смесени двойки.

Кои ще бъдат първите им съперници ще стане ясно след официалния жребий на 11 август. Самото индивидуално Европейско първенство ще се проведе от 22 до 27 август, непосредствено след отборната надпревара.

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