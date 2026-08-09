Трансферен удар! Цървена звезда взе един от топ защитниците в Евролигата

Цървена звезда си осигури услугите на Ник Вайлер-Баб, който през миналия сезон записа средно по близо 8 точки и 5 асистенции за Анадолу Ефес. Този трансфер е шестото ново попълнение за Звезда през лятото, като тимът продължава да подсилва състава си за предстоящия сезон в Евролигата.

Въпреки че първоначално се очакваше Ник Вайлер-Баб да се присъедини към АСВЕЛ Вильорбан това лято, плановете му претърпяха значителна промяна.

Както сръбският гранд официално обяви, той е подписал договор със "звездашите".

В съобщението си до медиите от Звезда отбелязват, че макар няколко отбора от Евролигата да са преследвали гарда, в крайна сметка сръбският гранд е успял да си осигури подписа му.

През миналия сезон с Анадолу Ефес Истанбул Вайлер-Баб постигна средни показатели от 7,7 точки, 4,8 асистенции и 3,4 борби в 37 мача в Евролигата, като играеше близо 29 минути на мач.

Ник Уайлър-Баб е шестото ново попълнение за Цървена звезда през този сезон, присъединявайки се към Крис Джоунс, Джонатан Мотли, Давид Кремер, Патрик Болдуин и Воин Медаревич.

Вайлер-Баб, който е смятан за един от най-добрите периметърни дефанзивни играчи в Европа, спечели наградата за "Най-добър защитник в Евролигата" през 2025 г. в края на престоя си в Байерн Мюнхен.

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Снимки: Imago