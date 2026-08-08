Седем души могат да са номер 1 в света, а Тръмп е най-прецакан

През следващите седмици може да настъпят сериозни размествания на върха в световната ранглиста по снукър, като седем играчи имат шанс да заемат първото място.

След триумфа на Джъд Тръмп в турнира с покани Шанхай Мастърс през миналата седмица вниманието се насочва към ранкинг надпреварите. Китайската серия на Световния снукър тур продължава с China Open от 8 до 16 август и Wuhan Open от 23 до 29 август.

Възстановеният China Open, който се завръща в професионалния календар за първи път от 2019 г., предлага рекорден награден фонд от над 1,2 милиона британски лири. Шампионът ще получи 250 000 паунда. Наградният фонд на Wuhan Open също не е никак малък – победителят ще прибере 175 000 паунда, което е увеличение с 35 000 спрямо миналата година. Световната ранглиста в професионалния снукър се формира въз основа на спечелените средства в ранкинг турнири за период от две години. Казано по-просто, общата сума, която играчите печелят от ранкинг състезания в рамките на 24-месечен цикъл, образува техния актив. Ако спечелиш 50 000 паунда, тази сума се добавя към него.

Докато новите печалби се прибавят обаче, старите отпадат. Приблизително две години след провеждането на даден турнир спечелените в него средства се изваждат от актива. Това е особено важно при оценката на настоящата ситуация в световната ранглиста.

В момента Джъд Тръмп е номер 1 в света – позиция, която заема от 26 август 2024 г., когато измести Марк Алън. Преди началото на China Open 2026 в Тайюан Тръмп има актив от 1 655 550 паунда и аванс от 449 000 пред втория Нийл Робъртсън. До края на месеца обаче тези стойности могат да се променят драстично, а първото място на англичанина е поставено под сериозна заплаха.

Причината е, че скоро от актива на Тръмп ще бъдат извадени внушителните 576 000 паунда – 76 000 за достигането му до финала на Гран при на Сиан през 2024 г. и 500 000 за титлата от „Саудитска Арабия Мастърс“ през същата година. За нещастие на Тръмп по-рано през годината беше обявено, че „Саудитска Арабия Мастърс“ е отменен и изваден от професионалния календар за неопределен период. Това означава, че той няма възможност да възстанови тези 500 000 паунда наведнъж.

Дори ако спечели и China Open, и Wuhan Open – което би било невероятно постижение – Тръмп ще добави „само“ 425 000 паунда. Така активът му пак ще бъде със 151 000 по-нисък от сегашния. Със сигурност не е невъзможно Тръмп да завърши месеца на върха, но задачата му изглежда трудна. Той гарантирано ще остане номер едно след China Open, тъй като дотогава от актива му ще отпаднат само парите от „Сиан Гран при“ през 2024 г. Случилото се в Тайюан обаче ще има голямо значение за определянето на лидера в ранглистата няколко седмици по-късно.

След Wuhan Open от сметката на Тръмп ще бъдат извадени 500-те хиляди паунда от Саудитска Арабия – близо една трета от целия му настоящ актив. Според сегашните предварителни изчисления това моментално ще го свали от първо на четвърто място.

На теория още шестима играчи могат да завършат месеца като номер 1 в света – Нийл Робъртсън, Джао Синтонг, У Идзъ, Джон Хигинс, Шон Мърфи и Марк Селби. Основните претенденти обаче са първите трима в този списък. На този етап все още има толкова много възможни сценарии, че изброяването на всички би било прекалено сложно. Картината и резултатите, от които се нуждае всеки играч, би трябвало да станат значително по-ясни след края на турнира в Тайюан и преди началото на Wuhan Open.

В предварителната ранглиста след Wuhan Open, публикувана от ръководния орган на спорта – Световната професионална билярд и снукър асоциация, Джао е проектиран като номер едно. До Световното първенство през 2027 г. от актива му трябва да отпаднат само 10 000 паунда, тъй като той официално не притежаваше професионална карта до началото на сезон 2025/26.

Австралиецът Робъртсън, който за последно оглавяваше световната ранглиста през януари 2015 г., също е близо до върха. Същото се отнася и за действащия световен шампион У. Хигинс, Мърфи и Селби – особено последните двама – вероятно все още не са съсредоточили вниманието си върху първото място, тъй като на този етап изоставането им изглежда прекалено голямо. Поредица от идеални за тях резултати обаче би могла да ги изведе на върха.

Интригуващата битка за първото място в света ще бъде разгледана отново по време на China Open и след неговия край. От въвеждането на ранглистата през 1977 г. само 12 играчи в историята на професионалния снукър са достигали до върха. Джао, У и Мърфи със сигурност биха искали да се присъединят към този изключителен клуб.

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