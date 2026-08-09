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  3. Ядосания фермер: Пропилях много години в снукъра

Ядосания фермер: Пропилях много години в снукъра

  • 9 авг 2026 | 10:05
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Ядосания фермер: Пропилях много години в снукъра

Двукратният шампион от Откритото първенство на Китай Динг Дзюнхуей се прости с надеждите си за трета титла още в първия ден на турнира в Тайюан, след като беше разгромен с 1:6 от Дейвид Гилбърт.

China Open се завръща през новия снукър сезон
China Open се завръща през новия снукър сезон

Победата на Динг на Откритото първенство на Китай през 2005 година, когато едва на 18-годишна възраст победи Стивън Хендри на финала, беше ключов момент за огромния ръст на интереса към снукъра в родината му. Многобройните му почитатели се надяваха на нов триумф тази седмица, след като турнирът се завърна в календара за първи път от 2019 година насам. Динг обаче беше надигран от вдъхновения Гилбърт, който на осминафиналите ще се изправи срещу световния шампион У Идзъ. У избегна на косъм сензационна загуба срещу Яо Пънчън, като се наложи с 6:5.

Брейк от 69 точки донесе първия фрейм на англичанина Гилбърт, след което Динг изравни със серия от 76. Третият фрейм се реши на розовата топка, а Гилбърт реализира трудна топка към средния джоб и с отличен винт върна бялата в идеална позиция за черната, за да поведе с 2:1. Това се оказа ключовият момент в срещата, тъй като 45-годишният англичанин спечели и следващите четири фрейма със серии от 67, 72, 110 и 113 точки.

Снукър звездите посрещнати великолепно в Китай
Снукър звездите посрещнати великолепно в Китай

„Това беше силно представяне, от което имах голяма нужда“, заяви Гилбърт, който през миналия месец остана втори след Джак Джоунс в откриващата сезона Шампионатна лига. „Не очаквах толкова многобройна публика и когато влязох, си казах: „Уау“. Динг е като бог и можем само да му благодарим за всичко, което е направил за снукъра. Изпитвам огромно уважение към него. За мен е чудесно, че успях да го победя и същевременно да играя добре.

През последните няколко години сякаш изчезнах и не работех достатъчно усърдно, затова знаех, че резултатите ми ще се влошат. През последните няколко месеца се затворих в новата си зала за снукър в Тамуърт. Хубаво е да покажа, че все още мога да играя що-годе добре. Пропилях много години в тази игра. Време е да се съсредоточа малко повече, защото вече не съм първа младост. Никога няма да бъда Марк Селби или Джъд Тръмп. Просто искам да се представя възможно най-добре през времето, което ми остава.“

Местният водещ представи Гилбърт при влизането му в залата като „Английския джентълмен, красавеца Дейвид Гилбърт“, но той настоя, че няма намерение да сменя прякора си.

„Определено съм Ядосания фермер!“, каза той. „Не бих се определил като красавец и ми стана доста неудобно. Но беше забавно.“

У, който участваше за първи път в мач от ранкинг турнир като световен шампион, обърна от 0:1 до 5:2 срещу Яо със серии от 106, 60, 100 и 94 точки. След това Яо се върна до 5:5 и получи първата възможност в решаващия фрейм, но при 30 точки загуби позиция. У отговори със серия от 44 и в крайна сметка измъкна победата, след като съперникът му пропусна труден тънък сечен удар по третата от края червена топка.

„Яо игра дори по-добре от съперниците, срещу които се изправих на Шанхай Мастърс, а и аз се представих малко по-силно в този мач“, заяви 22-годишният У. „Днес усещах, че се намирам в добра състезателна форма. Дори след като поведох с 5:2, не допуснах твърде много грешки, но въпреки това стигнахме до решаващ фрейм. Той ме постави под огромно напрежение. Нивото на китайските състезатели вече се повиши значително.

Това да бъда по-устойчив и по-труден за побеждаване е нещо, което научих през последните няколко години. Чувствам, че през цялото време постепенно напредвам, но вече достигнах етап, на който става все по-трудно да се подобрявам. Предстоящият сезон ще бъде голямо изпитание за кариерата ми и се надявам да продължа да се развивам. Младостта е предимство. Като млад играч все още разполагам с много време, за да усъвършенствам играта си. За мен срещите с най-добрите състезатели също представляват още по-сериозно и полезно предизвикателство.“

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