Ядосания фермер: Пропилях много години в снукъра

Двукратният шампион от Откритото първенство на Китай Динг Дзюнхуей се прости с надеждите си за трета титла още в първия ден на турнира в Тайюан, след като беше разгромен с 1:6 от Дейвид Гилбърт.

China Open се завръща през новия снукър сезон

Победата на Динг на Откритото първенство на Китай през 2005 година, когато едва на 18-годишна възраст победи Стивън Хендри на финала, беше ключов момент за огромния ръст на интереса към снукъра в родината му. Многобройните му почитатели се надяваха на нов триумф тази седмица, след като турнирът се завърна в календара за първи път от 2019 година насам. Динг обаче беше надигран от вдъхновения Гилбърт, който на осминафиналите ще се изправи срещу световния шампион У Идзъ. У избегна на косъм сензационна загуба срещу Яо Пънчън, като се наложи с 6:5.

Брейк от 69 точки донесе първия фрейм на англичанина Гилбърт, след което Динг изравни със серия от 76. Третият фрейм се реши на розовата топка, а Гилбърт реализира трудна топка към средния джоб и с отличен винт върна бялата в идеална позиция за черната, за да поведе с 2:1. Това се оказа ключовият момент в срещата, тъй като 45-годишният англичанин спечели и следващите четири фрейма със серии от 67, 72, 110 и 113 точки.

Снукър звездите посрещнати великолепно в Китай

„Това беше силно представяне, от което имах голяма нужда“, заяви Гилбърт, който през миналия месец остана втори след Джак Джоунс в откриващата сезона Шампионатна лига. „Не очаквах толкова многобройна публика и когато влязох, си казах: „Уау“. Динг е като бог и можем само да му благодарим за всичко, което е направил за снукъра. Изпитвам огромно уважение към него. За мен е чудесно, че успях да го победя и същевременно да играя добре.

През последните няколко години сякаш изчезнах и не работех достатъчно усърдно, затова знаех, че резултатите ми ще се влошат. През последните няколко месеца се затворих в новата си зала за снукър в Тамуърт. Хубаво е да покажа, че все още мога да играя що-годе добре. Пропилях много години в тази игра. Време е да се съсредоточа малко повече, защото вече не съм първа младост. Никога няма да бъда Марк Селби или Джъд Тръмп. Просто искам да се представя възможно най-добре през времето, което ми остава.“

Местният водещ представи Гилбърт при влизането му в залата като „Английския джентълмен, красавеца Дейвид Гилбърт“, но той настоя, че няма намерение да сменя прякора си.

„Определено съм Ядосания фермер!“, каза той. „Не бих се определил като красавец и ми стана доста неудобно. Но беше забавно.“

У, който участваше за първи път в мач от ранкинг турнир като световен шампион, обърна от 0:1 до 5:2 срещу Яо със серии от 106, 60, 100 и 94 точки. След това Яо се върна до 5:5 и получи първата възможност в решаващия фрейм, но при 30 точки загуби позиция. У отговори със серия от 44 и в крайна сметка измъкна победата, след като съперникът му пропусна труден тънък сечен удар по третата от края червена топка.

„Яо игра дори по-добре от съперниците, срещу които се изправих на Шанхай Мастърс, а и аз се представих малко по-силно в този мач“, заяви 22-годишният У. „Днес усещах, че се намирам в добра състезателна форма. Дори след като поведох с 5:2, не допуснах твърде много грешки, но въпреки това стигнахме до решаващ фрейм. Той ме постави под огромно напрежение. Нивото на китайските състезатели вече се повиши значително.

Това да бъда по-устойчив и по-труден за побеждаване е нещо, което научих през последните няколко години. Чувствам, че през цялото време постепенно напредвам, но вече достигнах етап, на който става все по-трудно да се подобрявам. Предстоящият сезон ще бъде голямо изпитание за кариерата ми и се надявам да продължа да се развивам. Младостта е предимство. Като млад играч все още разполагам с много време, за да усъвършенствам играта си. За мен срещите с най-добрите състезатели също представляват още по-сериозно и полезно предизвикателство.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google