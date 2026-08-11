Шумен ще продължи да разчита на младежки национал

Баскетболистът Владислав Станев ще продължи да бъде част от тима на Шумен и за сезон 2026/2027.

"Владислав Станев също избра да продължи своето развитие в професионалния баскетбол с екипа на Шумен в Sesame НБЛ и през сезон 2026/27! Младежкият национал на България доказа пред Росен Барчовски и шуменската публика, че е баскетболист, на когото може да се разчита.

Благодарим на Влади, че избра да защитава цветовете на отбора, който го изгради като играч! Вярваме, че този сезон той ще е фактор в лигата", съобщиха от клуба в профила си в социалната платформа Фейсбук.

В понеделник от Шумен обявиха и удължаването на договора на Баръш Мустафа.

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Снимки: Sportal.bg