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  3. Фулъм се похвали с халф за 30 милиона

Фулъм се похвали с халф за 30 милиона

  • 11 авг 2026 | 13:59
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Фулъм се похвали с халф за 30 милиона

Фулъм официално обяви привличането на полузащитника Шей Чарлс, който пристига от Саутхамптън срещу трансферна сума от 26 милиона паунда. С бонусите сделката може да достигне 30 милиона.

22-годишния халф подписа договор за пет години с опция за допълнителни 12 месеца. Англичанинът, който е кадър на академията на Манчестър Сити и дори дебютира в Премиър лийг под ръководството на Пеп Гуардиола, ще носи фланелка с №19.

“Развълнуван съм, че най-накрая този трансфер е факт. Това е страхотен клуб, който има добра основа и визия. Да бъда тук е огромна привилегия. Надявам това да даде тласък на кариерата ми в Премиър лийг. Преминаването в този клуб е перфектно за мен, а надявам се и за феновете”, заяви Чарлс пред сайта на “котиджърс”.

През миналия сезон англичанинът изигра 38 мача във всички турнири за Саутхамптън и отбеляза шест гола.

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