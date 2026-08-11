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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
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  3. JDG посрещна ново попълнение

JDG посрещна ново попълнение

  • 11 авг 2026 | 13:18
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JDG посрещна ново попълнение

Китайската организация JD Gaming направи изненадваща промяна в състава си с привличането на 22-годишния джънгъл играч Фанг "Xiaofang" Же-ю.

Бившият играч на OMG и LNG ще се конкурира с JunJia за позицията в гората, като клубът вероятно ще ротира двамата.

Xiaofang показа добър потенциал през последните сезони и според анализатори трансферът е сериозно подсилване за JDG.

Най-интересното е, че той може да направи дебюта си още в предстоящия мач срещу Bilibili Gaming. 

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