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  3. Легендата rain след класирането на Световното: Не сме достигнали върха

Легендата rain след класирането на Световното: Не сме достигнали върха

  • 10 авг 2026 | 17:46
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Легендата rain след класирането на Световното: Не сме достигнали върха

Хавард "rain" Нигаард даде интервю пред HLTV след класирането на 100 Thieves за основната фаза на Световното първенство по електронни спортове в дисциплината CS2.

Норвежецът определи квалификацията като изключително тежка, но похвали отбора за начина, по който е издържал на огромното напрежение и натоварването от трите поредни серии.

rain специално отличи новия In-Game Leader, който зае мястото му - Джак "Gizmy" вон Шпрекелсен, като според него той е много директен, амбициозен и държи всичко да бъде изпипано до най-малкия детайл.

"Не сме достигнали върха си с този отбор. Определено не сме на максимума, на който можем да бъдем. Ще ни трябва време", заяви rain.

Снимка: HLTV

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