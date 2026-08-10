Легендата rain след класирането на Световното: Не сме достигнали върха

Хавард "rain" Нигаард даде интервю пред HLTV след класирането на 100 Thieves за основната фаза на Световното първенство по електронни спортове в дисциплината CS2.
Норвежецът определи квалификацията като изключително тежка, но похвали отбора за начина, по който е издържал на огромното напрежение и натоварването от трите поредни серии.
rain специално отличи новия In-Game Leader, който зае мястото му - Джак "Gizmy" вон Шпрекелсен, като според него той е много директен, амбициозен и държи всичко да бъде изпипано до най-малкия детайл.
"Не сме достигнали върха си с този отбор. Определено не сме на максимума, на който можем да бъдем. Ще ни трябва време", заяви rain.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google