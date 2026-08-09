Отборът, елиминирал българските надежди за Световното, също не достигна до турнира

100 Thieves се класираха за Световното първенство по електронни спортове след победа с 2:0 (16-14, 13-6) над 1win в откритата квалификация по CS2. Двубоят започна с драматичен успех на Ancient, където 100 Thieves спечели след продължения. На Anubis европейският състав беше много по-убедителен и затвори картата.

Класирането е първо участие на 100 Thieves на LAN турнир от най-високо ниво след завръщането на организацията в Counter-Strike в началото на годината. Загубилият тим на 1Win, който порази надеждите за българско участие на Световното, елиминирайки и отбора на Acend, и Георги "Jorko" Митев.

Снимка: HLTV

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