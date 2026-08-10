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  3. Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity научиха съперниците си на Световното по електронни спортове

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity научиха съперниците си на Световното по електронни спортове

  • 10 авг 2026 | 12:39
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Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity научиха съперниците си на Световното по електронни спортове

След отпадането на българите от ACEND и Team Liquid, Алекс "Rainwaker" Петров остана единственият български представител в основната фаза на CS2 турнира на Световното по електронни спортове.

Неговият Luminosity ще играе в група "А", в която участват общо осем отбора, а само два ще продължат към плейофите. Първият мач на Петров и компания е срещу GamerLegion на 12 август от 13:00 часа българско време.

При победа Luminosity ще срещне ден по-късно победителя от Team Spirit – JiJieHao. В групата са още G2 Esports, M80, BIG и Aurora. Достигналите до плейофите ще си гарантират минимум 35 000 долара.

Снимка: HLTV

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