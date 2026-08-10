Vitality и G2 с убедителни победи в LEC

Vitality и G2 продължиха доброто си представяне в летния дял на европейското първенство по League of Legends LEC. "Пчеличките" победиха SK Gaming с 2:0, като новият им мидлейнър FIESTA бе избран за MVP.

G2 също не остави шансове на NAVI и спечели с 2:0. Звездата Caps отново бе определен за най-полезен играч.

Email ahh weekend 🥱 pic.twitter.com/nJyeH1VMIp — G2 League of Legends (@G2League) August 10, 2026

Това бе петият успех на G2 за сезона и тимът се приближава до плейофите. Karmine Corp пък остава начело с перфектен баланс от 6 победи и нито една загуба.

Снимка: LEC

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