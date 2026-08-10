Vitality и G2 с убедителни победи в LEC

Vitality и G2 продължиха доброто си представяне в летния дял на европейското първенство по League of Legends LEC. "Пчеличките" победиха SK Gaming с 2:0, като новият им мидлейнър FIESTA бе избран за MVP.
G2 също не остави шансове на NAVI и спечели с 2:0. Звездата Caps отново бе определен за най-полезен играч.
Това бе петият успех на G2 за сезона и тимът се приближава до плейофите. Karmine Corp пък остава начело с перфектен баланс от 6 победи и нито една загуба.
Снимка: LECДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google