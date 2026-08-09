BLG привлече Flandre след турбулентна трансферна сага

Bilibili Gaming привлече Ли "Flandre" Хуан-джун за нов титулярен топлейнър след бурна трансферна сага. Китайският шампион се нуждаеше от промяна, след като Чен "Bin" Зе-бин беше оставен на пейката.

Welcome to BLG, Flandre!

Let’s write a new chapter on the Rift.#BLGWIN pic.twitter.com/IuBkc0mGHC — Bilibili Gaming (@BilibiliGaming) August 9, 2026

Flandre напусна Anyone’s Legend, след като клубът привлече Breathe от Invictus Gaming. Това позволи на BLG да финализира сделката, макар че преговорите бяха усложнени и от други варианти за нов състезател..

Flandre ще се събере отново с Viper, с когото спечели световната титла през 2021 г. Все още не е ясно дали BLG ще използва традиционен състав от петима играчи или ще запази Bin и Flandre в по-широка ротация.

Снимка: LoL Esports

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