Икона на Dota 2 се завръща за The International

Топаяс "Topson" Таавитсайнен изненадващо се завръща на голямата сцена, тъй като LGD Gaming го привлече временно за най-големия турнир в Dota 2 - The International.

We are excited to announce that @TopsonDota has officially joined LGD Dota 2.



As one of the world’s top mid laners, Topson brings elite mechanics, a creative playstyle, and extensive international experience.



Welcome to LGD, Topson！#lgdgaming #dota2 pic.twitter.com/qBClH0bgtT — LGD Gaming (@LGDgaming) August 9, 2026

Финландецът не е играл професионално от TI2024 насам, но продължи да поддържа форма чрез стриймове и високорейтингови мачове.

TaiLung беше отстранен от турнира заради нарушение на състезателната честност, без организаторите да дадат повече подробности. TI15 започва на 13 август, а финалът е на 23 август с награден фонд от поне 2.8 млн. долара.

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