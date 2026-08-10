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  3. Икона на Dota 2 се завръща за The International

Икона на Dota 2 се завръща за The International

  • 10 авг 2026 | 21:08
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Икона на Dota 2 се завръща за The International

Топаяс "Topson" Таавитсайнен изненадващо се завръща на голямата сцена, тъй като LGD Gaming го привлече временно за най-големия турнир в Dota 2 - The International.

Финландецът не е играл професионално от TI2024 насам, но продължи да поддържа форма чрез стриймове и високорейтингови мачове.

TaiLung беше отстранен от турнира заради нарушение на състезателната честност, без организаторите да дадат повече подробности. TI15 започва на 13 август, а финалът е на 23 август с награден фонд от поне 2.8 млн. долара.

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