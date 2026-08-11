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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
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  3. NAVI сменя CyvOph след само четири седмици

NAVI сменя CyvOph след само четири седмици

  • 11 авг 2026 | 12:02
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NAVI сменя CyvOph след само четири седмици

NAVI предприема поредна промяна в състава си по VALORANT. Французинът Клемен "CyvOph" Милард ще бъде изваден от стартовия състав след едва четири седмици във VCT EMEA, твърдят от Sheep Esports.

На негово място ще застане Херман "Kolosha" Скръпка от академията на отбора. Украинецът вече е играл временно за първия състав през сезона и има опит на Tier 1 ниво.

Промяната идва след загубата от Joblife в първия мач от Stage 2 Play-In, която остави NAVI на ръба на елиминацията. Тимът ще трябва да спечели три поредни мача в долната част на схемата, за да стигне до плейофите.

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