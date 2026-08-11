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Мощно земетресение доведе до отмяна на мачове в Южна Америка

  • 11 авг 2026 | 12:02
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Мощно земетресение доведе до отмяна на мачове в Южна Америка

Ръководният орган на футбола в Южна Америка - КОНМЕБОЛ, отложи два континентални мача на клубно ниво след мощното земетресение, което удари Западна Колумбия в понеделник. Земетресението с магнитуд 7,4 разтърси Колумбия, погубвайки най-малко 164 души, пише агенция Reuters. Мачът между Депортес Толима и еквадорския Индепендиенте дел Вале за Копа Либертадорес, който трябваше да се играе днес, и както и двубоя в сряда за Копа Судамерикана между Индепендиенте Санта Фе и аржентинския Ривър Плейт бяха отложени.

От КОНМЕБОЛ коментираха, че ревизираните дати и места за провеждане ще бъдат обявени своевременно. „В тези трудни времена КОНМЕБОЛ изразява своята съпричастност и подкрепа към цяла Колумбия и особено към голямото колумбийско футболно семейство“, се казва в изявлението на ръководния футболен орган и още: „В светлината на тази изключителна ситуация и за да се гарантира безопасността на всички и уважение към жертвите, мачовете са временно преустановени.“ Колумбийската висша футболна дивизия също обяви преустановяването на всички двубои, планирани за седмицата.

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Снимки: Gettyimages

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