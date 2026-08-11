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  3. УЕФА стартира платформа за уеднаквяване и по-добро разбиране на съдийските решения

УЕФА стартира платформа за уеднаквяване и по-добро разбиране на съдийските решения

  • 11 авг 2026 | 11:19
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УЕФА официално стартира платформата „Клиър Лайн“ (uefa.com/clearline) – новаторска база данни със съдийски ситуации, създадена с цел да внесе повече яснота, последователност и прозрачност при взимането на решения в европейския футбол.

Ръководителите на съдийските комисии на всички асоциации членки на УЕФА подкрепиха „Клиър Лайн“ като референтна рамка за последователното и уеднаквено прилагане на съдийските решения и намесите на ВАР както на местно, така и на европейско ниво.

„Клиър Лайн“ обединява над 150 съдийски сценария, предоставяйки подробни насоки за това как трябва да се тълкуват футболните правила и кога ВАР трябва – и кога не трябва – да се намесва в конкретни ситуации, както в местните първенства, така и в турнирите на УЕФА.

Платформата затвърждава един от основните принципи в протокола на ВАР: видео прегледът трябва да се използва само в случаи на ясни и очевидни грешки.

Предоставяйки този изчерпателен ресурс на разположение на длъжностни лица, играчи, треньори, коментатори и фенове в цяла Европа, УЕФА цели да подобри разбирането на съдийските решения и да насърчи по-еднообразното прилагане на правилата на играта в целия спорт.

Чрез широк набор от видеоклипове и визуални обяснения, „Клиър Лайн“ предлага ценна представа за логиката зад решенията в много от най-сложните и обсъждани ситуации в играта.

Платформата ще продължи да се развива с течение на времето и ще бъде актуализирана при появата на нови ситуации или когато се налага допълнително изясняване на конкретни сценарии.

По повод старта на инициативата директорът на съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети заяви:

„Клиър Лайн“ е създадена, за да предостави ясни и точни насоки на длъжностните лица в европейския футбол, като помага да се осигури по-голяма последователност при взимането на решения в различните турнири и по-стандартизиран подход към използването на ВАР в полза на играта. Въпреки че няма две напълно идентични ситуации и случайните грешки остават неизбежни, „Клиър Лайн“ ще предостави централна отправна точка за играчи, треньори, коментатори и фенове, като помага да се обясни логиката зад съдийските решения и насърчава по-доброто разбиране на процеса на вземане на решения.“

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