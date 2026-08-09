Българите от Acend също са аут от квалификациите за Световното по eSports

Българският ACEND приключи участието си в квалификациите за Световното първенство по електронни спортове след поражение с 1:2 (6-13, 13-3, 10-13) от 1Win.
Руският тим ще играе срещу 100 Thieves в решаващия мач за място на турнира. 1Win спечели Anubis, но ACEND отвърна категорично на Ancient. На решаващата Dust II българите водеха с 9:8, но загубиха важните рундове в края и отстъпиха с 10:13
.Дейвид "h4rn" Бенчев беше най-силният играч на ACEND с общо 52 елиминации. Руският състав елиминира и другия български представител в турнира - Георги "Jorko" Митев от Liquid.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google