Българите от Acend също са аут от квалификациите за Световното по eSports

Българският ACEND приключи участието си в квалификациите за Световното първенство по електронни спортове след поражение с 1:2 (6-13, 13-3, 10-13) от 1Win.

We gave everything until the very end.



Our path at the @EWC_EN Last Chance Qualifier comes to an end after an incredibly close series against @1Win



It hurts, but this is part of the process.



Lessons will be learned. We keep moving forward.



The best is yet to come. 💜 pic.twitter.com/uJ8G6vgCaJ — ACEND CLUB (@AcendClub) August 9, 2026

Руският тим ще играе срещу 100 Thieves в решаващия мач за място на турнира. 1Win спечели Anubis, но ACEND отвърна категорично на Ancient. На решаващата Dust II българите водеха с 9:8, но загубиха важните рундове в края и отстъпиха с 10:13

.Дейвид "h4rn" Бенчев беше най-силният играч на ACEND с общо 52 елиминации. Руският състав елиминира и другия български представител в турнира - Георги "Jorko" Митев от Liquid.

Снимка: HLTV

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